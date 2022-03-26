Хорхе Монтойя наблюдателям ОАГ: «Если вы хотите посмотреть дебаты о вакансии, включите телевизор»

Парламентарий Народного обновления Хорхе Монтойя высказался против наблюдателей от Организация Объединенных Наций в американских государствах (ОАГ) участвует в Конгрессе Республики для участия в прениях по предложению вакансия против президента Педро Кастильо, которая состоится во второй половине дня в понедельник, 28 марта.

В этом смысле представитель небесной партии использовал свои социальные сети, чтобы иронично выразить свое неприятие вмешательства ОАГ в обязательство, которому они «нежелательны».

«Я обращаюсь к ОАГ и ее представителям, которые пытаются вмешаться в сугубо внутренний процесс нашей перуанской политики. Если вы хотите посмотреть дебаты о предстоящей вакансии президента, включите телевизор и включите канал Конгресса или же посмотрите его в Интернете. Воздержитесь от просьбы, чтобы их пригласили туда, где они нежелательны», - сообщил Монтойя в своем аккаунте в Twitter.

Конгрессмен вновь набросился на ОАГ, напомнив им, что они не вмешивались, когда их просили провести слушание в контексте жалоб предполагаемые фальсификации выборов во втором туре Peru Libre. «У них уже был свой момент, когда их попросили присутствовать, и они отказались», - сказал он.

БОЛЬШЕ КОНГРЕССМЕНОВ ПРОТИВ

Адриана Тудела — конгрессмен Avanza Pais

Член конгресса Avanza País Адриана Тудела посетовала на то, что ОАГ «устраивает постановку, направленную на делегитимизацию конституционного процесса и запугивание национального представительства».

«Вызывает беспокойство тот факт, что должностные лица ОАГ устраивают постановку, направленную на делегитимизацию конституционного процесса и запугивание национального представительства. Дебаты и голосование проходят публично. Сеанс понедельника может увидеть любой человек из любой точки мира», - написал он в своем Twitter.

Алехандро Муньянте — конгрессмен народного обновления

Заместитель представителя Народного обновления Алехандро Муньянте отметил, что ОАГ и Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ) не должны беспокоиться об осуществлении Конгрессом «своего законного права на политический контроль».

«Мы придерживаемся Конституции и правил Конгресса. Мы знаем, что они делают это, чтобы немного деморализовать настроения конгрессменов. Это политическая стратегия, которую мы отвергаем. Если они придут, пусть придут. Мы не боимся ОАГ. Мы не делаем ничего плохого», — заявил Муньянте на канале N.

КОНГРЕССМЕНЫ ЗА

Марта Мойяно — член Конгресса Народной силы

Мойано отметил, что исполнительная власть имеет «право» приглашать членов ОАГ на пленарное заседание в понедельник. Однако он уточнил, что вступление руководителей этого учреждения должно быть сначала одобрено президентом Конгресса Марией дель Кармен Альвой.

«Это право, которым обладает исполнительная власть, и она просит парламент предоставить ей соответствующие льготы. Это решение должно быть принято президентом Конгресса. Я понимаю, что вам придется встретиться с представителями, чтобы принять решение», - сказал законодатель прессе.

Диего Базан — конгрессмен от Avanza Pais

Базан приветствовал тот факт, что группа наблюдателей ОАГ осуществляла надзор за работой Конгресса во время обсуждения и голосования вакансии президента.

«Мнение одного народа состоит в том, что я согласен с тем, что наблюдатели от ОАГ уходят, мы должны понимать, что это уже произошло, и это также в пределах его законного права на то, чтобы президент запросил это. Я ожидаю, что наблюдатели ОАГ действительно выполнят свою работу», - сказал он Exitosa.

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