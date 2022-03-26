Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти»

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel





«Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал Байден о Путине в конце выступления по Украине в Варшаве. Это первый случай, когда президент США призвал к смене правительства в России.

Столкнувшись с тысячами людей в Варшаве, многие из которых украинцы, Байден также призвал Запад вооружиться «мужеством» для длительной войны в Украине и признал, что победа не наступит через несколько дней или месяцев. «В этой битве мы должны держать глаза открытыми: эта битва не будет выиграна через несколько дней и месяцев. Нам нужно набраться мужества в предстоящей долгой борьбе», — заявили люди в своем выступлении в Королевском дворце в Варшаве.

Американец предупредил своего российского коллегу Владимира Путина в эту субботу, что будут последствия, если его войска пойдут на один дюйм на территорию НАТО. «Даже не думайте о том, чтобы переместиться ни на сантиметр в пределах территории НАТО», — предупредил Байден, который также послал сообщение Украине: «Мы с вами».