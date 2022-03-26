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суббота 26 март 2022
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Россия

Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти»

Президент США выступил в Королевском дворце в Варшаве, Польша, и впервые призвал к смене правительства в России. Он осудил циничное и непристойное наступление Москвы и предупредил, что будут последствия, если его войска нарушат ни сантиметра территории НАТО

Newsroom Infobae

26 март 2022
U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel
U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel


«Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал Байден о Путине в конце выступления по Украине в Варшаве. Это первый случай, когда президент США призвал к смене правительства в России.

Столкнувшись с тысячами людей в Варшаве, многие из которых украинцы, Байден также призвал Запад вооружиться «мужеством» для длительной войны в Украине и признал, что победа не наступит через несколько дней или месяцев. «В этой битве мы должны держать глаза открытыми: эта битва не будет выиграна через несколько дней и месяцев. Нам нужно набраться мужества в предстоящей долгой борьбе», — заявили люди в своем выступлении в Королевском дворце в Варшаве.

Американец предупредил своего российского коллегу Владимира Путина в эту субботу, что будут последствия, если его войска пойдут на один дюйм на территорию НАТО. «Даже не думайте о том, чтобы переместиться ни на сантиметр в пределах территории НАТО», — предупредил Байден, который также послал сообщение Украине: «Мы с вами».

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