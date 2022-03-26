Джо Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины в Польше

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден встретился в субботу с министрами иностранных дел и обороны Украины в отеле Marriott в центре Варшавы в ходе своих первых переговоров с высокопоставленными киевскими чиновниками с момента начала вторжения в Россию 24 февраля.

Во время встречи Байден сидел за длинным белым столом рядом с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министры обороны Алексей Резников заявили, что пул журналистов, аккредитованных при Белом доме, освещал визит.

Незадолго до полудня пресса получила доступ к началу заседания. Журналисты смогли услышать, как Кулеба рассказал Байдену, что с начала войны он научился «спать при любых обстоятельствах», позволяя ему отдыхать во время поезда, который доставил его в Варшаву.

Байден ответил, что тоже может спать в поездах, благодаря тому, что, будучи сенатором, он ежедневно брал их с собой, чтобы переехать из столицы США в штат, в котором он проживал, штат Делавэр.

Джо Байден на встрече с украинскими министрами (REUTERS/Эвелин Хокштейн)

Кулеба заявил в своем твите, что встреча с этой большой делегацией США позволит «искать практические решения в политической и оборонной сферах, укрепить способность Украины бороться с российской агрессией».

Со своей стороны Резников сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter, что оба министра будут присутствовать на выступлении Байдена о войне на Украине в эту субботу в 18:00 (17:00 по Гринвичу) в Королевском дворце в Варшаве.

Встреча между делегациями США и Украины длилась более полутора часов, а Байден присутствовал на ней около 40 минут, сообщает Белый дом.

Во встрече также приняли участие посол Украины в Польше Андрей Дещица и Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

После этой встречи Байден планировал встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, прежде чем посетить футбольный стадион PGE Narodowy, превращенный в центр для беженцев, чтобы обслуживать некоторых из более чем 2,17 миллиона человек, бежавших в Польшу с начала войны.

Помимо встречи с беженцами, Байден будет взаимодействовать с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и с организациями, осуществляющими гуманитарную деятельность, включая организацию по борьбе с голодом World Central Kitchen, основанную испанским шеф-поваром Хосе Андресом.

По словам Белого дома, речь Байдена перед возвращением в Вашингтон будет посвящена «объединенным усилиям свободного мира по поддержке народа Украины».

Во время своего европейского турне, которое началось в среду, Байден также посетил американских военных вблизи украинской границы и принял участие в трех саммитах НАТО, G7 и Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, посвященных российскому вторжению в Украину.

(С информацией от EFE и AFP)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: