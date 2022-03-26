Джо Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины в Польше

Президент США Джо Байден встретился в субботу с министрами иностранных дел и обороны Украины в отеле Marriott в центре Варшавы в ходе своих первых переговоров с высокопоставленными киевскими чиновниками с момента начала вторжения в Россию 24 февраля.
Во время встречи Байден сидел за длинным белым столом рядом с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министры обороны Алексей Резников заявили, что пул журналистов, аккредитованных при Белом доме, освещал визит.
Незадолго до полудня пресса получила доступ к началу заседания. Журналисты смогли услышать, как Кулеба рассказал Байдену, что с начала войны он научился «спать при любых обстоятельствах», позволяя ему отдыхать во время поезда, который доставил его в Варшаву.
Байден ответил, что тоже может спать в поездах, благодаря тому, что, будучи сенатором, он ежедневно брал их с собой, чтобы переехать из столицы США в штат, в котором он проживал, штат Делавэр.
Кулеба заявил в своем твите, что встреча с этой большой делегацией США позволит «искать практические решения в политической и оборонной сферах, укрепить способность Украины бороться с российской агрессией».
Со своей стороны Резников сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter, что оба министра будут присутствовать на выступлении Байдена о войне на Украине в эту субботу в 18:00 (17:00 по Гринвичу) в Королевском дворце в Варшаве.
Встреча между делегациями США и Украины длилась более полутора часов, а Байден присутствовал на ней около 40 минут, сообщает Белый дом.
Во встрече также приняли участие посол Украины в Польше Андрей Дещица и Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
После этой встречи Байден планировал встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, прежде чем посетить футбольный стадион PGE Narodowy, превращенный в центр для беженцев, чтобы обслуживать некоторых из более чем 2,17 миллиона человек, бежавших в Польшу с начала войны.
Помимо встречи с беженцами, Байден будет взаимодействовать с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и с организациями, осуществляющими гуманитарную деятельность, включая организацию по борьбе с голодом World Central Kitchen, основанную испанским шеф-поваром Хосе Андресом.
По словам Белого дома, речь Байдена перед возвращением в Вашингтон будет посвящена «объединенным усилиям свободного мира по поддержке народа Украины».
Во время своего европейского турне, которое началось в среду, Байден также посетил американских военных вблизи украинской границы и принял участие в трех саммитах НАТО, G7 и Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, посвященных российскому вторжению в Украину.
(С информацией от EFE и AFP)
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