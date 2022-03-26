Джо Байден назвал Владимира Путина мясником после посещения украинских беженцев в Польше

U.S. President Joe Biden holds a child as he visits Ukrainian refugees at the PGE National Stadium, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «мясником» во время встречи с украинскими беженцами в Варшаве.

На вопрос о своем мнении о Путине после разговора с беженцами Байден ответил: «Он мясник».

Президент начал свой визит к беженцам после того, как заверил, что его приверженность обороне Польши и других стран-членов НАТО «священна», и что стабильность в Европе «имеет решающее значение» для Соединенных Штатов.

Во время встречи в Варшаве президент Польши Анджей Дуда заявил Байдену, что у поляков «огромное чувство угрозы»; они опасаются, что Россия может атаковать их территорию после вторжения в Украину.

Байден с украинскими беженцами (Reuters/Эвелин Хокштейн)

Байден ответил, что считает свою приверженность статье 5 договора НАТО «священной», которая вынудит Соединенные Штаты вмешаться в случае нападения России на Польшу или другое государство-член Альянса.

«Мы рассматриваем статью 5 как священное обязательство. Священная обязанность. На это можно положиться. Их свобода — наша», — сказал Байден Дуде.

Американец считает крайне важным, чтобы НАТО оставалось «абсолютно, полностью и полностью единым, без разделения во взглядах», и чтобы оно действовало «в унисон».

Он заявил, что это было достигнуто с тех пор, как Россия вторглась в Украину месяц назад, и что президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своей цели «отделения восточного фланга» НАТО от западного.

«Стабильность в Европе имеет решающее значение для Соединенных Штатов», — подчеркнул Байден.

Байден беседует с женщиной о визите к украинским беженцам в Польше (REUTERS/Эвелин Хокштейн)

Он добавил, что самое главное, что объединяет Соединенные Штаты и их европейских союзников, - это «свобода», в том числе «свобода прессы, убедившись, что люди имеют право голоса».

Президент встретился с Дудой после встречи с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым в отеле Варшава, а также госсекретари и министры обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин.

По словам Белого дома, встреча стала первой встречей Байдена с украинским лидером с начала российского вторжения и обсудила «будущие усилия по оказанию помощи Украине в защите своей территории».

После встречи министр обороны Украины выразил «осторожный оптимизм» относительно будущего помощи США Украине, и заявил в твите, что Байден сказал ему: «Украина вдохновила весь мир».

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