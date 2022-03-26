Поездка в INJUVE: это музеи, которые вы можете посетить на своем велосипеде

Велосипедный тур, организованный Институтом молодежи (INJUVE CDMX), позволит участникам посетить музеи Мехико.

В рамках мероприятия первого тура INJUVE Primaverando участники смогут узнать больше о популярных культурных местах в столице страны. Тур продлится два часа, и местом встречи станет INJUVE, который находится на улице Мексико-Такуба, мэрия 235, Ун Хогар Пара Носос, Мигель Идальго, 11330 CDMX.

Велопробег начнется в 16:00 в следующую субботу, 26 марта 2022 года, в предыдущие дни INJUVE открыла регистрацию на кредит на велосипед, однако достиг своего предела и закрыт, поэтому, если вы поедете, вы должны принести свой.

Одна из рекомендаций заключается в том, чтобы иметь предыдущий опыт велосипедных туров (Фото: Wikipedia/Commons)

Чтобы принять участие в весенней поездке INJUVE, рекомендуется отправиться в велосипедные туры, надеть удобную одежду, заранее поесть, использовать солнцезащитный крем или очки, чтобы защитить себя от солнца, и взять с собой увлажняющий напиток. Вы можете пойти с семьей, друзьями или партнером.

По какому маршруту будет проходить велотур?

* Достопримечательности и музеи съемок первого фильма INJUVE Primaverreando:

* Он начнется в Институте молодежи примерно в 16:00.

* Затем к маяку Космос, который находится на дороге Мексико-Такуба, Тлакспана, Мигель Идальго, почтовый индекс 11 370 Мехико.

* Оттуда весенняя съемка отправится в Национальный музей Сан-Карлоса на Авенида Мехико - Теночтитлан 50, Табакалера, Куаутемок, почтовый индекс 06 030.

* Затем они отправятся к фреске Висенте Рохо, музею Калуца на проспекте Идальго 85, Историческому центру CDMX, Герреро, Куаутемок, почтовый индекс 06 300

* Следующим объектом будет галерея Хосе Марии Веласко на улице Перальвилло 55, Перальвилло, Морелос, Куаутемок, CP 06200.

* Затем курс будет идти в сторону Хардина де Сантьяго-Тлателолко, который расположен на проспекте Рикардо Флореса Магона, Тлателолко, Куаутемок, CP 06 900.

* Следующим местом будет музей Пульке и Пулькериас, которые расположены по адресу: проспект Идальго, 107-109, исторический центр, Герреро, Куаутемок, почтовый индекс 06300.

Весенний тур продлится 2 часа и протяженностью около 12 километров (ФОТО: МАГДАЛЕНА МОНТЬЕЛЬ/CUARTOSCURO.COM)

* Позже они прибудут в сад Сан-Фернандо, он находится в историческом центре CDMX, Колония Герреро, Куаутемок, CP 06300.

* Затем отправляйтесь в Каса-де-лос-Маскаронес, который находится по адресу Авенида Рибера-де-Сан-Косме 71, Колония Санта-Мария-ла-Рибера, мэрия Куаутемка, CP 06 400.

* Маршрут закончится в обычном метро линии 2 Azul (Таскенья-Куатро Каминос).

* Маршрут будет длиться около 12 километров, люди, которые посещают музеи, будут проходить только снаружи, хотя в некоторых местах будут остановки для занятий, но основная цель - прокатиться на велосипеде и познакомиться с достопримечательностями.

Те, кто хочет узнать больше о весенней съемке, могут посмотреть в социальных сетях INJUVE на Facebook: https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial или Twitter: https://twitter.com/InjuveCDMX/status/1507126109783085063/photo/2, или позвоните по номеру телефона 55 53 41 74 88, часы работы — с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00.

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