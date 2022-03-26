Infobae в Украине: Секретное и эксклюзивное интервью мэра Харькова Игоря Терехова: «Россияне уже атаковали 100 гражданских объектов в городе, это попытка геноцида»

Назначение на собеседование неточно: «Примерно в такой час вы должны находиться в таком районе». Информации нет и не может быть слишком много: мэр Харькова Игорь Тережов сегодня является одной из самых важных военных целей в городе. На данный момент во время вторжения российские войска уже взяли в заложники 14 мэров, пытаясь добиться сдачи и захвата каждого города. Но Харьков уже неоднократно заявлял об этом: они не сдадутся.

Российские войска не прислушиваются к сообщению: все больше танков накапливается по городу и запускает все больше ракет. Его идея, похоже, состоит в том, чтобы взять под контроль Харьков и сделать его фундаментальной основой для остальной части вторжения. Это второй по величине город в Украине по размеру и важности, а также второй по величине город по уровню разрушения. По официальным данным, более 1100 зданий подверглись нападению, из которых более 900 были жилыми.

Терехов не представлял себе такого управления. В течение десятилетия он был правой рукой мэра Геннадия Кернеса, но не человеком, который принимал решения. Он пришел к власти, избранной народом в ноябре 2021 года, после смерти Кернеса от COVID.

Его жизнь, однако, изменилась в феврале, не раньше. В первую неделю вторжения сотни взрывов упали в центре города, и даже его собственный офис подвергся нападению. Сегодня генеральная администрация города представляет собой треснувшее здание, а не стеклянные окна или дверные рамы. Украинский флаг висел спереди, но больше не развевается, пострадал от одного из ударов, в результате которого он словно застрял в окне.

«Это попытка геноцида против украинского народа», - скажет он в интервью, из подполья места, которое мы не можем упомянуть и которое, в любом случае, было временным убежищем для этого разговора, который нужно было держать в секрете, пока нас не разлучили с ним.

— Как ситуация в Харькове сегодня?

- Ситуация очень сложная, каждый день происходит много бомбардировок. В этих условиях населению очень трудно жить, многие покинули город.

- Сколько людей покинуло город?

-Треть, примерно 500 тысяч человек.

— У вас есть информация о том, сколько людей погибло в Харькове?

У меня есть цифры, но не очень хорошо давать эту информацию, поэтому я не могу ответить. Могу сказать, что за последние два дня было много очень интенсивных бомбардировок, один из которых произошел в центре гуманитарной помощи, где люди, направлявшиеся туда за помощью, подверглись нападениям.

- Можете ли вы заверить, что Путин нацелен на гражданских лиц или только военные цели?

- Они специально нацелились на гражданских лиц, а не только на военных. Российские войска совершили множество военных преступлений, около 100 гражданских объектов подверглись нападению, а многие жилые здания разрушены.

— Как харьковчане сопротивляются тому, что они переживают?

-Поймите, что это настоящая война, война против Украины, против Харькова. Это геноцид против харьковчан, геноцид мирных жителей, и мы встаем за свободу, за свою независимость, за свою семью, наших детей, и мы собираемся защищать свою территорию.

(Инфографика: Марсело Регаладо)

— Готовы ли вы сопротивляться любой ценой?

-Конечно.

- Где сейчас россияне?

- Лучше спросить у украинских солдат, я не могу об этом говорить.

— Как вы представляете себе будущее своего города?

-После победы нам придется восстановить его. Восстановите свои мосты, дома, инфраструктуру, культурные центры, парки.

-Вы занимаете пост мэра с ноября 2021 года. Можете ли вы рассказать, как жители города относились к России в то время и что они чувствуют сейчас?

-В нашем городе говорят по-русски. Наши отношения с Россией до войны были нормальными. Надо понимать, что почти у каждого в Харькове есть друг или член семьи в России. Но мы знаем, что отношения с ними и с Российской Федерацией уже никогда не будут прежними. Мы едины против российской агрессии.

— А что будет с гражданами, которые все еще хотят говорить по-русски?

-90% наших жителей говорят по-русски, и мы никогда не оказывали давления, чтобы не делать этого, и у нас не было никаких проблем с ними. Все те истории, которые их дискриминировали, являются ложными.

— В городе все еще много российских диверсантов?

У меня нет номера, но все еще действует много групп российских диверсантов, и наша полиция работает над их сдерживанием.

- Это интервью в секретном месте, мы не будем говорить, куда оно прошло. Вы должны постоянно находиться в движении. Каково жить с постоянной угрозой смерти?

Нет никакой разницы между мэром и жителями Харькова. Мы все одинаковые и сражаемся вместе. Мы все напуганы, но все еще боремся.

— В Харькове есть безопасное место?

-Нет, но у нас есть много убежищ, включая метро, где мы можем защитить себя.

- У вас есть послание, которое вы хотите передать миру?

«Да, я хочу сказать, что эта война должна быть прекращена как можно скорее, и мы должны вернуть свои территории. Я также хочу рассказать о наших героях, начиная с армии, территориальной обороны, волонтеров, граждан, героически сражающихся против российских войск.

- Многие говорят, что Харьков может стать следующим Мариуполем, что могут произойти подобные атаки. Что вы думаете об этом?

-Невозможно знать, что планируют сделать россияне, мы не можем сказать, что произойдет. Можно сказать, что сегодня мы постоянно подвергаемся бомбардировкам и необратимым разрушениям.

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