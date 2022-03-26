В Колумбии ежедневно применяется около 300 тысяч доз вакцины против covid-19

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

В эту субботу, 26 марта, Министерство здравоохранения и социальной защиты сообщило, что после снижения количества вакцин, применяемых на национальной территории за последние три недели, около 300 тысяч доз вакцины против covid-19 снова применяются ежедневно.

При создании Единого командного пункта № 125 заместитель министра здравоохранения и предоставления услуг Херман Эскобар Моралес подчеркнул, что эти результаты появились после корректировок, внесенных в Национальный план иммунизации.

Аналогичным образом, чиновник указал, что все еще существует значительный пробел для закрытия вторых доз или завершения графиков. По этой причине он призвал секретариаты здравоохранения муниципалитетов совместно с Минсалудом начать реализацию стратегий, направленных на увеличение числа людей, получающих биологические препараты против COVID-19.

«Призыв к секретарям здравоохранения заключается в том, чтобы продолжать усилия, и они рассчитывают на то, что Министерство здравоохранения и социальной защиты будет дифференцированно пересматривать вакцинацию в тех муниципалитетах, которые отстают, для реализации заочных стратегий», - добавил заместитель министра здравоохранения и обслуживания Поставка.

В Колумбии уже применено более десяти миллионов третьих доз

Во время PMU, в котором Герман Эскобар Моралес представил этот баланс по вакцинации в Колумбии, он также заверил, что в стране уже применено более десяти миллионов бустерных доз.

С учетом этой картины с точки зрения национального плана вакцинации чиновник Министерства здравоохранения добавил, что наблюдается положительная динамика с точки зрения эпидемиологических показателей и что заполняемость больниц невысока.

Оставление маски на открытом пространстве не повлияло отрицательно

Заместитель министра пояснил, что в настоящее время в стране низкий уровень заражения, как на уровне общин, так и на уровне госпитализации на трех уровнях сложности.

«В этом ключе, как мы видели в последние недели, у нас было менее 400 случаев заболевания в день по всей стране, и, самое главное, ежедневная смертность оставалась ниже 20 в течение нескольких дней», - сказал Эскобар.

Для заместителя министра это важная новость для страны, «потому что продемонстрировано, что такие меры, как неиспользование масок на открытых пространствах (в муниципалитетах с иммунизацией более 70% с полными схемами), не оказали негативного влияния на передачу инфекции в общинах и что это было решение основываясь на научных данных», — сказал он.

Позитивность, с другой стороны, остается ниже 5% после пика Омикрона в 40%. «Однако мы должны продолжать принимать меры в закрытых помещениях и поддерживать весь эпидемиологический надзор», - сказал чиновник.

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