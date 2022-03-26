Группа солдат, которые продавали оружие и информацию о безопасности президента диссидентам FARC, упала

В понедельник утром Генеральная прокуратура объявила о судебном преследовании шести предполагаемых членов преступной сети на службе структуры Оливера Синистерры, диссидентов FARC.

Среди арестованных пять профессиональных солдат, прикрепленных к батальону спецназа в муниципалитете Тумако, Нариньо. Военнослужащие участвовали в «краже боеприпасов, гранат, оружия, обмундирования и других предметов, которые были проданы руководителям преступной структуры».

В этом замешаны: Эдвар Рауль Кабесас Ангуло, известный также как «Черная борода», предполагаемый член «Оливер Синистерра», который будет отвечать за получение мужского оружия и квартирмейстерского имущества профессиональных солдат Луис Карлос Эррера Диас, Макгайвер Оталора Трухильо, Йейсон Александр Кайседо Расинес, Джон Фреди Ландазури Кинонес и Хайдер Хуберто Таборда Бетин.

В материалах испытаний указывается, что они также предоставили информацию об операциях, передвижениях войск и военных летательных аппаратов. Кроме того, было очевидно, что они предоставили данные о распределении групп, обеспечивающих безопасность во время визитов президента Ивана Дуке и других должностных лиц в Тумако.

Согласно отчету прокурора, некоторые гранаты и боеприпасы, доставленные на фронт Оливера Синистерры, использовались для совершения преступных действий в сельской местности Тумако. Убийство восьми человек 3 августа 2021 года и нападение на компанию Национальной полиции Джунгла, которое произошло в деревне Брисас-де-Матахе 18 августа 2021 года, будут некоторыми случаями этой акции. В последнем нападении 14 солдат получили ранения.

Запросы показывают, что сотрудники сил безопасности совершили преступления в период с 2020 по февраль 2022 года, по-видимому, получая денежные переводы в обмен на вводимые ресурсы. Аналогичным образом, по приказу некоторых лидеров, таких как «Хосе» и псевдоним «Мурга», обвиняемые должны были убить членов «Лос-Контадорес» и других незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в операциях, в которых они участвовали.

Прокурор из Специализированного управления по борьбе с преступными организациями обвинил пятерых солдат и одного человека, которые должны сообща отвечать за совершение преступления с отягчающими обстоятельствами, взяточничество, раскрытие тайны, кражу при отягчающих обстоятельствах; а также производство, оборот, ношение оружия, боеприпасов для исключительное использование Вооруженных сил.

Подследственные не согласились с обвинениями и по распоряжению судьи по гарантийному контролю в Пасто (Нариньо) они должны соблюдать меру гарантии содержания под стражей в пенитенциарном центре.

Следует напомнить, что псевдоним «Хосе», который якобы отвечал за запрос и оплату официального оружия, недавно был захвачен в провинции Эсмеральдас (Эквадор). Через отделение Интерпола в Колумбии была направлена просьба выдать против него голубое уведомление, с тем чтобы добиваться его возвращения в страну.

Колумбийские власти нанесли еще один удар клану Персидского залива после подтверждения экстрадиции Карлоса Антонио Морено Туберкии, псевдонима Николаса, который возглавлял эту преступную структуру.

Этот человек был преемником Дейро Антонио Усуги Давида, известного под псевдонимом «Отониель», который, напомним, был арестован в октябре прошлого года общественными силами. В соответствии с этим утром в эту пятницу, 25 марта, в Командовании военно-воздушного транспорта (CATAM) началась передача «Николаса» по просьбе судов Нью-Йорка и Майами в Соединенных Штатах.

Эта процедура началась в тот же день, когда Гражданская палата Верховного суда отклонила опеку, которую защита Морено Туберкиа подала для предотвращения его экстрадиции на территорию Соединенных Штатов. Следует отметить, что этому процессу способствовал тот же президент Колумбии Иван Дуке.

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