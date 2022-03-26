Губернатор Коауила выступил с призывом об отмене мандата: «Давайте не будем участвовать в фарсе»

Губернатор Коауила Мигель Анхель Рикельме Солис призвал PRI не участвовать в отмене мандата, продвигаемом президентом республики и Мореной, его правящей партией, чтобы решить, ратифицировать ли главу федеральной исполнительной власти.

«Сегодня я хочу с уважением обратиться к PRI и PRI в Коауиле: давайте не будем участвовать в фарсе, который они намерены устроить 10 апреля следующего года! », - сказал он сторонникам партизан.

В рамках 93-й годовщины Институционно-революционной партии (ИРП) в округе, управляющем Рикельме Солисом, был проведен Государственный политический совет с национальными и местными лидерами.

При поддержке лидеров триколора, в том числе национального президента PRI Алехандро Морено, он стал первым губернатором оппозиции, отказавшимся от участия граждан, которое уже осуществляется с организациями Национального института выборов (INE).

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