Цель для Перу? Два видео, которые не были показаны в телевизионной трансляции матча против Уругвая в плей-офф

Перу vs Уругвай : спорной игрой матча стала невостребованная цель белых и красных в отборочных турнирах Катара 2022 года, а вещательный канал América TV, права на трансляцию которого представили изображения, отличные от того, что видели по телевидению.

Центровой перуанского защитника Мигеля Трауко стал ударом в ворота Уругвая, который вратарь «чарруа» Серхио Роше провел в двух таймах в конце матча, сыгранного на стадионе Сентенарио в Монтевидео.

В первый момент вратарь Шарруа Серхио Роше останавливает удар, но инерция отдачи после импульса прыжка смещает его, когда он оседает на поле. Затем он делает пару шагов назад, чтобы сохранить контроль над мячом, растягивая руки, чтобы он не пересекал линию ворот.

Сразу же он принял ход как гол Перу и ничью против Уругвая в минутах дисконтирования. Однако бразильский судья Андерсон Даронко не пропустил гол за биколор.

Игроки сборной Перу призвали подтвердить гол для Перу и не пересмотреть игру в VAR, чтобы точно определить, полностью ли вошел мяч в ворота.

Отказ рефери Андерсона Даронко вызвал реакцию перуанского запасного банка, в то время как матч не остановился, чтобы определить ситуацию. Этот спорный шаг обострился на международном уровне.

С другой стороны, Conmebol через несколько часов опубликовал видео и аудио VAR, относящиеся к той игре, в которой действие не анализируется и определяется, что это не было целью.

Дискуссия о спектакле продолжилась, и América TV представила два собственных видеоролика, отличающихся от того, что видели на международном канале. Первый был на уровне корта с углом за дугой Уругвая, а другой - с фокусом камеры напротив телевизионного сигнала. Несмотря на то, что было опубликовано Conmebol VAR, новый аудиовизуальный контент продолжает вызывать сомнения.

СПОРНАЯ ИГРА ИЗ-ЗА ДУГИ

Сборная Перу проиграла Уругваю со счетом 1:0 и остается на пятом месте в турнирной таблице отборочного турнира Катара 2022 года. Биколор встретится с Парагваем в следующий вторник, 29, на последнем свидании на Национальном стадионе.

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«Этот мяч вошел, верхняя линия сфальсифицирована», - говорится в заявлении создателя VAR после большого спора в Перу против Уругвай