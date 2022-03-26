Джанлука Лападула появился с перевязанной рукой: приезжает ли он на плей-офф на Перу против Парагвая?

Джанлука Лападула встревожил всех сегодня утром, когда сборная Перу отправилась из концотеля в Ла Видена на очередной тренировочный день. Нападающий появился с перевязанной рукой , и его присутствие в Перу против Парагвая на южноамериканских отборочных турнирах, направляющихся в Катар 2022, вызвало сомнения.

Несмотря на то, что «бело-красная» пока не сделала никаких заявлений, как если бы она сделала с травмой Андре Каррильо, футболист из итальянского Беневенто оказался с правой рукой полностью обездвиженной и, скорее всего, не будет тренировать часть своих товарищей по команде в эту субботу в комплексе Федерации футбола Перу.

Имеется в виду, что 32-летний нападающий был перевязан таким образом медицинским персоналом «бело-красных», чтобы предотвратить любые резкие движения, и что травма ухудшилась во время тренировок в эти дни. Это не серьезный удар, который не позволяет ему стоять перед сборной Парагвая.

Давайте вспомним, что Джанлука Лападула является стартовым нападающим «бланкироха». В нынешних отборочных турнирах чемпионата мира он сыграл 12 матчей из 17, которые были сыграны до сих пор, забив два гола против Боливии и Венесуэлы. Кроме того, он оказал помощь Эквадору в Кито, в матче, который освятил его в качестве бесспорного стартера.

Перу и Парагвай сыграют в этот вторник, 29 марта, с 18:30 (по перуанскому времени) на Национальном стадионе в Лиме, где будет аншлаг из-за ожиданий, связанных с этим обязательством. Помните, что этот матч будет сыгран одновременно с четырьмя другими матчами, поскольку Колумбия и Чили также имеют возможность занять пятое место (плей-офф).

КОГДА ПРОИЗОШЛА ТРАВМА ДЖАНЛУКИ ЛАПАДУЛЫ

Когда Джанлука Лападула был первым выбором для Перу против Уругвая, вероятно, самым четким, что у нас было в матче, он в итоге боролся за мяч для «попкорна». В момент падения из-за быстрого движения он не мог правильно приложить пальцы к траве и в итоге сгибался. На минутах после этой игры, на пути к воротам, которые защищает Педро Галлезе для защиты углового, он видит жест боли в руке.

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