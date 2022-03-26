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Россия

Foo Fighters: так перуанские фанаты отреагировали на внезапную смерть Тейлор Хокинс

Барабанщик Тейлор Хокинс из Foo Fighters скончался в пятницу вечером в Боготе, где американская группа должна была выступить на фестивале Estéreo Picnic Festival, сообщает группа.

Newsroom Infobae

26 март 2022

Ужасной новостью стало то, что произошло в эту пятницу, поскольку 25 марта умер барабанщик группы Тейлор Хокинс , по словам представителя группы. Причина смерти не была объявлена. Ему было 50 лет.

И то есть официальный аккаунт Foo Figthers сообщил ужасные новости в своих официальных сетях. «Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Их музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно», — говорится в заявлении группы в своем официальном аккаунте в Twitter.

Тело символического музыканта было найдено безжизненным в отеле, где он останавливался с группой. Ему было 50 лет
Тело символического музыканта было найдено безжизненным в отеле, где он останавливался с группой. Ему было 50 лет

Что случилось с Тейлор Хокинс?

Согласно сообщениям из Колумбии, безжизненное тело известного музыканта было найдено в отеле, расположенном к северу от Боготы. В гостинице, где останавливалась банда, находится группа сотрудников судебной полиции и судебно-медицинских экспертов, которые занимаются соответствующим снятием тела.

Это событие упало как ведро с холодной водой среди зрителей, ожидающих увидеть рок-группу на фестивале Estéreo Picnic Festival на окраине Боготы, где, услышав эту новость, многие расплакались.

Кроме того, перед началом презентации Black Pumas организаторы фестиваля и лидер этой группы вышли объявить новость и попросили минутой молчания в честь барабанщика, которого уважала публика, потрясенная произошедшим.

ФАНАТЫ TWITTER СОЗДАЮТ ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ

В Twitter перуанские фанаты опубликовали различные комментарии, грустные по поводу чувствительной смерти Тейлор Хокинс.

«Смерть барабанщика Foo Fighters — это много ошибок в матрице друга. Конец света начался, и они этого не заметили», — написал аккаунт в Twitter под названием Kes.

Перуанцы рассказали в Твиттере о смерти барабанщика Foo Fitthers
Перуанцы рассказали в Твиттере о смерти барабанщика Foo Fitthers


Другой пользователь, которого зовут Даниэла Дель Кастильо, написала следующее в качестве комментария к аккаунту Майка Бове. «Шокирующая, душераздирающая и такая печальная потеря, мои соболезнования из Лимы, Перу его семье, друзьям и товарищам по группе Foo Fighters, как невероятному музыканту и барабанщику, как один из лучших, покоящийся у власти Тейлор Хокинс, всегда помнил и никогда не забывал», - написал он.

Даниэла дель Кастильо прокомментировала смерть барабанщика Тейлора Хокинса из Foo Fighters
Даниэла дель Кастильо прокомментировала смерть барабанщика Тейлора Хокинса из Foo Fighters

Пользователь по имени «Islander 79″ заставил его чувствовать себя раздраженным тем, что группа так и не приехала в Перу». Меня беспокоит, что я никогда не видел Foo Fighters вживую и что они не приехали в Перу. Позор по поводу Тейлор Хокинс», - сказал он.

Перуанцы скорбят о смерти Тейлора Хокинса
Перуанцы скорбят о смерти Тейлора Хокинса

Наконец, аккаунт itnever3nds__ написал эмоциональный пост, узнав о смерти барабанщика Тейлора Хокинса. «В 14 лет я сходил с ума от поддельного плаката Foo Fighters в Перу, надеясь однажды увидеть каждого из участников. Я не увижу их всех, но даже если я буду наслаждаться вашими прикосновениями на расстоянии #taylorhawkins без слов», - сказал он.

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