Foo Fighters: так перуанские фанаты отреагировали на внезапную смерть Тейлор Хокинс

Ужасной новостью стало то, что произошло в эту пятницу, поскольку 25 марта умер барабанщик группы Тейлор Хокинс , по словам представителя группы. Причина смерти не была объявлена. Ему было 50 лет.

И то есть официальный аккаунт Foo Figthers сообщил ужасные новости в своих официальных сетях. «Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Их музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно», — говорится в заявлении группы в своем официальном аккаунте в Twitter.

Тело символического музыканта было найдено безжизненным в отеле, где он останавливался с группой. Ему было 50 лет

Что случилось с Тейлор Хокинс?

Согласно сообщениям из Колумбии, безжизненное тело известного музыканта было найдено в отеле, расположенном к северу от Боготы. В гостинице, где останавливалась банда, находится группа сотрудников судебной полиции и судебно-медицинских экспертов, которые занимаются соответствующим снятием тела.

Это событие упало как ведро с холодной водой среди зрителей, ожидающих увидеть рок-группу на фестивале Estéreo Picnic Festival на окраине Боготы, где, услышав эту новость, многие расплакались.

Кроме того, перед началом презентации Black Pumas организаторы фестиваля и лидер этой группы вышли объявить новость и попросили минутой молчания в честь барабанщика, которого уважала публика, потрясенная произошедшим.

ФАНАТЫ TWITTER СОЗДАЮТ ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ

В Twitter перуанские фанаты опубликовали различные комментарии, грустные по поводу чувствительной смерти Тейлор Хокинс.

«Смерть барабанщика Foo Fighters — это много ошибок в матрице друга. Конец света начался, и они этого не заметили», — написал аккаунт в Twitter под названием Kes.

Перуанцы рассказали в Твиттере о смерти барабанщика Foo Fitthers





Другой пользователь, которого зовут Даниэла Дель Кастильо, написала следующее в качестве комментария к аккаунту Майка Бове. «Шокирующая, душераздирающая и такая печальная потеря, мои соболезнования из Лимы, Перу его семье, друзьям и товарищам по группе Foo Fighters, как невероятному музыканту и барабанщику, как один из лучших, покоящийся у власти Тейлор Хокинс, всегда помнил и никогда не забывал», - написал он.

Даниэла дель Кастильо прокомментировала смерть барабанщика Тейлора Хокинса из Foo Fighters

Пользователь по имени «Islander 79″ заставил его чувствовать себя раздраженным тем, что группа так и не приехала в Перу». Меня беспокоит, что я никогда не видел Foo Fighters вживую и что они не приехали в Перу. Позор по поводу Тейлор Хокинс», - сказал он.

Перуанцы скорбят о смерти Тейлора Хокинса

Наконец, аккаунт itnever3nds__ написал эмоциональный пост, узнав о смерти барабанщика Тейлора Хокинса. «В 14 лет я сходил с ума от поддельного плаката Foo Fighters в Перу, надеясь однажды увидеть каждого из участников. Я не увижу их всех, но даже если я буду наслаждаться вашими прикосновениями на расстоянии #taylorhawkins без слов», - сказал он.

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