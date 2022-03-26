Электронная музыка на FEP: так продолжается вечеринка для самых «рейверов»

Фестиваль Stereo Picnic Festival (FEP) проходит в эти дни на поле для гольфа Briceño 18 в Боготе. До 27 марта жители столицы Колумбии, как отечественные, так и зарубежные, будут наслаждаться возвращением «A Different World», где более 60 артистов будут демонстрировать свои таланты на разных сценах.

Но есть одно из этих пространств, которое привлекает внимание всех участников: купол за закрытыми дверями, который мигает снаружи, и, прежде всего, мощный электронный бит, привлекающий даже самых неопытных в жанре.

Эти звуки завоевывали сцены FEP с 2019 года с презентациями легендарных и незабываемых исполнителей, таких как Justice, Disclosure или Underworld. В этом году в нем примут участие Dj Harvey, Мартин Гаррикс, Эла Минус, Хулио Виктория Энсамбл и другие.

«Купол — это пятая ступень и самая особенная из других, потому что это инфраструктура, его содержание. Это электронная вечеринка, которая не прекращается с 2 часов дня до 5 утра, поэтому для большинства участников вечеринки они могут оставаться там до двенадцати часов вечеринки. Есть люди, которые не живут на фестивале за пределами Купола», - сказал Мигель Сантаколома, начальник плотины FEP.

Купол электронной музыки на пикнике Estéreo. Инфобаза.

Точно так же он сказал, что «опыт стремится подражать тем пространствам, которые существуют на других фестивалях по всему миру, таких как Coachella, Glastonbury, где эти пространства непрерывной вечеринки, потому что мы знаем, что есть рейверы, которые не хотят переставать танцевать и для этого нужен Budwiser Dome».

И дело в том, что электронная музыка играет ведущую роль в фестивале с момента его создания, доказательством этого является то, что в эту субботу выступит один из самых важных артистов жанра; это Карибу или Даниэль Виктор Снейт (его настоящее имя), канадский музыкант, который прибывает с живым продюсировал саунд-шоу, где перкуссия является главным героем.

«Прежде всего, мне нравится мелодия. Я не делаю супер тупую или абстрактную музыку или невозможную для прослушивания. Тем не менее, моя любимая поп-музыка - это та, которая несет в себе что-то подрывное. Я пробую то же самое: что-то, что звучит знакомо, но внезапно происходит неожиданное изменение, которое заставляет вас чувствовать вещи», - объяснил автор книги «Без тебя не обойтись» в интервью El Mundo.

Вместе с Caribou, которая выступит в эту субботу, Нина Кравиз также выйдет на сцену в воскресенье, российский диджей, который стал одним из самых важных представителей электронной музыки на международной арене. Для него характерны звуки техно на своих сессиях, но хорошо известно, что он любит экспериментировать с трансом и самыми классическими проявлениями жанра.

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Также будет легенда об электроклэше «Хакер». Их настоящее имя - Мишель Амато, и вместе с Каролиной Эрве (Мисс Киттин) они оставили наследие в истории электронной музыки с гимнами европейской сцены, такими как «1982» или «Фрэнк Синатра».

Как описано FEP, на его музыку повлияли такие артисты, как Дюран Дюран и Джефф Миллс, которые своей «сверхъестественной техникой полностью окутали его электроникой».

«Электронная музыка всегда стремится к авангарду, но и к вечеринке, основная характеристика электронных актов заключается в том, что они являются участниками вечеринок, что они очень энергичны, в этом смысле жажда поиска такого типа контента пытается искать профили, в которых есть вечеринка, так что это будет девизом от теперь на», - заключил он Сантаколома.

Вот артисты, которые получат Domo в эти выходные:

Пикник стерео 2022

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