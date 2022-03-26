COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 335 новых случаев заболевания и 10 смертей

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 24 марта 2022 года было подтверждено появление 403 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только последнему четвергу, а количество смертей в тот же день составляет 10 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 24 марта 2022 года.

- Выбрано 28 миллионов 459 124 человек

- Отрицательные результаты 24 миллиона 914 786

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 544 338

Такова ситуация #COVID19 в Перу до 22:00 24 марта.

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в прошлую среду, получена следующая информация:

- Опробованные люди 59 896

- Подтвержденные случаи 335

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1393 госпитализированных пациента из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья этот показатель составляет 509. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 576 470 человек преодолели болезнь и выписаны из медицинского учреждения или прошли период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это число людей, которые были выписаны в прошлый четверг, общее число которых составляет 121 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 212 050 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 17:59 25 марта 2022 года было применено в общей сложности 66 436 481 доза против COVID-19.

Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 17:59 25 марта.





Тем не менее, 12'089′500 иммунизируются бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз на 69,40% у уязвимых групп населения.

Эти цифры показывают, что 43,3 процента населения в целом вакцинированы ревакцинированными дозами.

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