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Россия

COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 335 новых случаев заболевания и 10 смертей

Перу находится в третьей волне, несмотря на применение более 66 миллионов доз против коронавируса.

Newsroom Infobae

26 март 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 24 марта 2022 года было подтверждено появление 403 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только последнему четвергу, а количество смертей в тот же день составляет 10 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 24 марта 2022 года.

- Выбрано 28 миллионов 459 124 человек

- Отрицательные результаты 24 миллиона 914 786

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 544 338

Такова ситуация #COVID19 в Перу до 22:00 24 марта.
Такова ситуация #COVID19 в Перу до 22:00 24 марта.

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в прошлую среду, получена следующая информация:

- Опробованные люди 59 896

- Подтвержденные случаи 335

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1393 госпитализированных пациента из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья этот показатель составляет 509. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 576 470 человек преодолели болезнь и выписаны из медицинского учреждения или прошли период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это число людей, которые были выписаны в прошлый четверг, общее число которых составляет 121 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 212 050 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 17:59 25 марта 2022 года было применено в общей сложности 66 436 481 доза против COVID-19.

Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 17:59 25 марта.
Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 17:59 25 марта.


Тем не менее, 12'089′500 иммунизируются бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз на 69,40% у уязвимых групп населения.

Эти цифры показывают, что 43,3 процента населения в целом вакцинированы ревакцинированными дозами.

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