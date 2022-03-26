Конгресс: коллегия Avanza País стремится отменить указ, регулирующий услуги аутсорсинга

25 марта банк Avanza País представил законопроект об отмене положений закона и законодательного декрета регулирование услуг аутсорсинга, предлагаемых Министерством труда и содействия занятости. Этот вопрос был поднят и поддержан министром сектора Бетси Чавес.

Законопроект 1522/2021-CR. В нем упоминается, что конгрессменами, подписавшимися на эту инициативу, являются Патрисия Чиринос, Росселли Амуруз Дуланто и Алехандро Энрике Каберо. С другой стороны, он содержит подписи конгрессменов Хосе Даниэля Уильямса Сапаты, Алехандро Энрике Каберо, Дианы Каролины Гонсалес, Патрисии Чиринос, Джессики Рорелли Амарус Дуланто и Адрианы Туделы.

ЧТО ТАКОЕ ВЕРХОВНЫЙ ДЕКРЕТ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ЗАКОН О ТЕРТИАРИЗАЦИИ УСЛУГ?

Закон 29245 с поправками, внесенными Законодательным декретом 1038, регулирует услуги аутсорсинга. Это означает, что в нем излагаются случаи, в которых аутсорсинг услуг является целесообразным, требования, права и обязанности материнской компании и сторонней компании. В нем также указываются штрафы в случае денатурализации этих деловых контрактов.

Таким образом, это постановление (DS 001-2022-TR), изданное правительством 24 февраля 2022 года, заключается в ограничении аутсорсинга в конкретных случаи: для «основных предприятий, на работников которых распространяется режим частной деятельности, которые передают на аутсорсинг специализированные виды деятельности или работы, являющиеся частью их основной деятельности, при условии, что это происходит с непрерывным перемещением работников с аутсорсинговых предприятий на их рабочие места или операции ».

Кроме того, в нем определяются случаи, когда аутсорсинг искажается, содержание контрактов; а также такие понятия, как «специализированная деятельность или работы», «основа бизнеса» определяются и утверждается Регламент Закона 29245.

ОНИ СЧИТАЮТ ЭТО НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ

В тот же день, когда был опубликован указ, Торговая палата Лимы (CCL) сообщила, что она ограничивает и ограничивает аутсорсинг услуг. Он квалифицировал это как вопиющее нарушение принципа нормативной иерархии, предусмотренного в Политической конституции Перу.

«DS 001-2022-TR, который мы ставим под сомнение, предусматривает, что деятельность, целью которой является ядро бизнеса, упомянутое в корпоративной цели компании, не может быть передана на внешний подряд, что дает 180 дней для уже заключенных контрактов в соответствии с новым правила, установленные Министерством труда и содействия занятости, в противном случае работники аутсорсинговой компании будут переведены в фонд заработной платы основной компании», - пояснили в CCL.

Она также отметила, что они удивлены односторонним решением, поскольку на специальной сессии Национального совета по труду (CNT), состоявшейся 28 января, представители профсоюзных федераций бизнес-ассоциаций и самого министерства труда согласились с тем, что предложение министра должно первый пропуск в Технический рабочий комитет CNT для рассмотрения и обсуждения.

«Мы узнали, что Министерство экономики и финансов выразило свое несогласие с нормативными изменениями в аутсорсинге услуг, предложенными министром Бетси Чавес, несмотря на это, в одностороннем порядке и в одностороннем порядке, предложение было одобрено Президиумом Совета министров (PCM) по просьбе министра», — говорится в сообщении CCL.

Учреждение также заявило, что правила, которые должны учитывать компании, заключающие контракты на аутсорсинг, уже предусмотрены в Законе 29245 и не могут быть ограничены или ограничены простыми правилами.

«Этот произвольный факт побудит заинтересованные компании подавать иски в суд, учитывая явную неконституционность рассматриваемого указа», - предупредили профсоюз.