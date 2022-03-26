Столкновения и красные флаги, риски для Чеко Переса на Гран-при Саудовской Аравии

Пройдя историческую квалификацию на Гран-при Саудовской Аравии в 2022 году, Серхио Перес стартует с верхняя позиция в сетке воскресной гонки. На трассе Джидды, которая была охарактеризована как не идеальная для перерасхода (в этом году она вторая в календаре), риски для мексиканского гонщика связаны с непрерывными авариями, происходящими между узкими стенами и границами трассы.

Например, сеанс дня. Деятельность дважды прерывалась из-за наличия красных флагов в результате столкновений Николаса Латифи де Уильямса и Мика Шумахера де Хааса. Канадский доллар в первом квартале и немецкий во втором квартале. Последний нанес очень сильный удар, который породил значительную неуверенность в состоянии его здоровья. Его самочувствие было окончательно подтверждено, но его пришлось доставить в больницу для дальнейших осмотров.

Трасса Джидды празднует второй год в календаре Формулы-1. Скоростные круги и стены в качестве ограничений означают, что гонщики проявляют особую осторожность и внимание при разработке кругов. Сам Чеко неоднократно говорил, что эти выходные являются одними из самых сложных в сезоне высшей категории автоспорта.

Мик Шумахер потерпел крушение во втором квартале квалификации на Гран-при Саудовской Аравии. Фото: @F1

В 2021 году 32-летнему мексиканскому гонщику пришлось покинуть Гран-при после столкновения с другим автомобилем на 15-м круге гонки из-за ограниченного пространства и скопление, возникшее сразу после перезапуска гонки (также из-за другой аварии). Повреждения, нанесенные RB16B, не позволили ему продолжить предпоследний раунд сезона.

Что касается прямых последствий, то это означало отход от борьбы за третье место на чемпионате мира, которую он проводил в то время с финским Валттери Боттасом де Мерседесом. Результат закончился тем, что бывший партнер Хэмилтона занял третье место в гонке. Гран-при выиграл Льюис, а второе место занял Макс Ферстаппен.

«Гонка прошлого сезона была сумасшедшей, это очень сложная трасса, и с новыми автомобилями она будет еще больше. К сожалению, я не закончил гонку в 2021 году, поэтому хочу провести чистую гонку и показать весь потенциал этой машины», — сказал Перес перед проведением нынешнего Гран-при.

Серхио Перес продолжал анализировать столкновение, в результате которого он не попал в Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году. (Фото: твиттер/ @F1)

То, что Перес сделал в эту субботу, 26 марта, войдет в историю не только в его профессиональной карьере, но и в мексиканском спорте. Его старт с передней части сетки для гонки будет представлять собой первый раз, когда пилот ацтеков сделает это.

El Tapatio остановил таймер на 1:28 .200, всего на 0,025 секунды быстрее, чем Чарльз Леклерк из Ferrari, занявший второе место. Карлос Сайнс-младший завершил подиум, пересекая финишную черту 0.202 позже.

«Мне потребовалось несколько гонок. Это было потрясающе. Я могу проехать тысячу кругов и не думаю, что смогу победить тот, который сделал, это было захватывающе. Мы не ожидали многого по сравнению с «Феррари», мы не сосредоточились на гонке, но надеемся продолжить так и завтра», - сказал он в конце дня.

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