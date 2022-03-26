Защита Карлоса Маттоса отзовет прокуроров от дела

С пятницы, 25 марта, у бизнесмена Карлоса Маттоса появилась новая команда юристов. Первым шагом, который будет предпринят в защиту бывшего законного представителя Hyundai, будет отвод прокуроров, которые ведут расследование в отношении его клиента, за взятки миллионеров, которые он платил судьям Республики, чтобы воспользоваться судебными решениями.

Адвокат Омар Хуан Карлос Суарес, защитник Маттоса, объявил, что отзовет прокуроров Даниэля Эрнандеса и Альваро Бетанкура на том основании, что процессу не предоставляется никаких гарантий после того, как стало известно, что будет проведено новое расследование в отношении семи лиц, которые участвовал в переговорах по несостоявшимся предварительным соглашениям.

Этим шагом Маттос прекратит судебный процесс против него, о чем предупредил Франсиско Бернате, представитель жертв, который в данном случае является судебной властью, потому что, по его словам, процесс будет исключен в октябре, и ущерб в этом случае будет непоправимым.

Важно спасти, что прокурор возбудил два расследования против Маттоса. Первый - это тот, который выдвигается в суде 30 за выплату взяток бывшему судье Рейнальдо Уэртасу, который был уволен Национальной комиссией по судебной дисциплине на 15 лет за киберпреступность и взяточничество.

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Кроме того, Маттос расследуется в 11-м суде знаний за преступление подкупа бывшего гражданского судьи Лигии дель Кармен Эрнандес, которая была приговорена судом к 25 месяцам и 18 дням, чтобы вынести решение в его пользу и обеспечить право собственности на права распространения бренда Hyundai. Этот процесс предписан, по словам Бернате, 18 апреля 2023 года.

Следует отметить, что расследование в отношении бизнесмена ведется с 2016 года, когда головной офис Hyundai в Корее разорвал отношения после 25 лет с автомобильной компанией в Колумбии, представителем которой он был на национальной территории. Бизнесмен вступил в судебную тяжбу, в которой вскоре после этого были предупреждены о нарушениях, которые он сам подтвердил на публичных слушаниях в этом году, после экстрадиции из Испании.

По мнению прокуратуры, действие бизнесмена не имело иной цели, кроме как направить иск, поданный Hyundai Colombia Automotriz S.A. против Hyundai Motor Company из Республики Корея, конкретной фирме и, таким образом, отсрочить рассмотрение дела.

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Судебный процесс Маттоса начался, когда он проживал в Испании. Бизнесмен пробыл несколько лет в европейской стране, потому что имеет гражданство этой страны. Однако это не помешало Канцелярии Обвинителя продолжить процесс расследования. Бывший представитель Hyundai в Колумбии неоднократно запрашивался колумбийской судебной системой. Власти даже просили провести виртуальные слушания, но он так и не появился, поэтому обвинение решило продвинуться вперед с делом.

Со своей стороны, адвокат Суарес заявил, что Карлос Маттос заинтересован в том, чтобы процесс был завершен как можно скорее и что его больше не следует откладывать, но он считает, что не будет никаких гарантий для расследования, которое будет проведено в ближайшее время. Он также указал, что его клиент намерен признать свою ответственность в расследовании Hyundai и что экономическое возмещение будет осуществлено и что Маттос, таким образом, получит смягчение приговора.

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