Бразилия: Дочь бывшего президента Мишела Темера сообщила, что ее изнасиловали

Лучана Темер, старшая дочь бывшего президента Бразилии Майкла Темера (20016-2018), раскрыла в эту субботу, что много лет назад ее изнасиловали после вооруженного ограбления, но отметила, что никогда ничего не говорила, опасаясь разоблачить себя и свою семью.

«Мне было 27 лет, я недавно покинула должность комиссара в женском полицейском участке, и самым естественным в мире было бы подать жалобу, но я этого не сделала», - сказал Темер во время интервью платформе Mina, связанной с интернет-провайдером Уол.

«Я думал, что они его никогда не найдут, поэтому я сказал себе: «Зачем разоблачать себя? «Как будто тот факт, что я стал жертвой сексуального насилия, разоблачил меня», - добавил он.

В то время адвокат, которой сейчас 53 года, раскрыла трагическое событие только своему мужу и сестрам, а затем и своим детям, поэтому факты были известны только в очень закрытой семейной среде, которую она сегодня считает «глупыми».

«Сексуальное насилие пронизывает наше общество. Это единственное преступление, в котором жертве стыдно за то, что она пострадала, что абсурдно», - сказал он.

Лучана Темер, которая сегодня руководит фондом помощи детям и подросткам, ставшим жертвами сексуальной эксплуатации, считает необходимым сообщать о таких случаях, поскольку молчание «увековечивает» эти злоупотребления.

«Нам нужно поговорить, чтобы понять, что мы не одиноки. Пока мы не нарушим молчание, эта реальность останется», - сказал он.

По данным Бразильского форума общественной безопасности, в 2021 году в Бразилии было изнасиловано не менее 56 098 женщин, что на 3,7% больше, чем в 2020 году, что означает, что каждые 10 минут женщина подвергалась сексуальному насилию.

Лучана Темер — старшая дочь бывшего президента Бразилии Мишела Темера (Reuters/Ueslei Marcelino/File photo)

Адвокат является самым старшим из пяти детей бывшего президента Темера, который вступил в должность главы бразильского государства в августе 2016 года после увольнения Дилмы Руссефф, обвиняемой в предполагаемых финансовых нарушениях с целью изменения государственных счетов в ходе процесса импичмента.

С информацией от EFE

Продолжайте читать: