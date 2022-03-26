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суббота 26 март 2022
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Россия

Бразилия: Дочь бывшего президента Мишела Темера сообщила, что ее изнасиловали

Лучана Темер рассказала эпизод, который произошел много лет назад

Newsroom Infobae

26 март 2022

Лучана Темер, старшая дочь бывшего президента Бразилии Майкла Темера (20016-2018), раскрыла в эту субботу, что много лет назад ее изнасиловали после вооруженного ограбления, но отметила, что никогда ничего не говорила, опасаясь разоблачить себя и свою семью.

«Мне было 27 лет, я недавно покинула должность комиссара в женском полицейском участке, и самым естественным в мире было бы подать жалобу, но я этого не сделала», - сказал Темер во время интервью платформе Mina, связанной с интернет-провайдером Уол.

«Я думал, что они его никогда не найдут, поэтому я сказал себе: «Зачем разоблачать себя? «Как будто тот факт, что я стал жертвой сексуального насилия, разоблачил меня», - добавил он.

В то время адвокат, которой сейчас 53 года, раскрыла трагическое событие только своему мужу и сестрам, а затем и своим детям, поэтому факты были известны только в очень закрытой семейной среде, которую она сегодня считает «глупыми».

«Сексуальное насилие пронизывает наше общество. Это единственное преступление, в котором жертве стыдно за то, что она пострадала, что абсурдно», - сказал он.

Лучана Темер, которая сегодня руководит фондом помощи детям и подросткам, ставшим жертвами сексуальной эксплуатации, считает необходимым сообщать о таких случаях, поскольку молчание «увековечивает» эти злоупотребления.

«Нам нужно поговорить, чтобы понять, что мы не одиноки. Пока мы не нарушим молчание, эта реальность останется», - сказал он.

По данным Бразильского форума общественной безопасности, в 2021 году в Бразилии было изнасиловано не менее 56 098 женщин, что на 3,7% больше, чем в 2020 году, что означает, что каждые 10 минут женщина подвергалась сексуальному насилию.

Infobae
Лучана Темер — старшая дочь бывшего президента Бразилии Мишела Темера (Reuters/Ueslei Marcelino/File photo)

Адвокат является самым старшим из пяти детей бывшего президента Темера, который вступил в должность главы бразильского государства в августе 2016 года после увольнения Дилмы Руссефф, обвиняемой в предполагаемых финансовых нарушениях с целью изменения государственных счетов в ходе процесса импичмента.

С информацией от EFE

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