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суббота 26 март 2022
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Россия

Суки, волки и банды «отправляют своих детенышей» в ясли

Явление, которое может показаться патологическим, оказывается актом биологического альтруизма. Подробности

Newsroom Infobae

26 март 2022
Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae
Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Много лет назад, особенно в очень изолированных народах современного мира и без общения или ресурсов, некоторые женщины, с сильным психическим отпечатком материнского желания, могли пережить «психологическую беременность», которая возникает, когда эта женщина думает, что она беременна, без беременность, симптомы и объективные признаки, характерные для беременности.

Психологическая беременность или «призрачная беременность» представляет собой одно из самых обсуждаемых состояний в области психологии. Это считается странным синдромом из-за его низкой распространенности, которая составляет примерно 0,005% беременных женщин. В настоящее время у людей своевременное ультразвуковое исследование может испортить любую фантазию о беременности.

Любой, кто живет с собакой или, точнее, с собакой, знает о существовании подобного явления с признаками беременности, которое возникает через два месяца после окончания каждой бесплодной жары. Такая «психологическая беременность» у собаки не является ни беременностью, ни психологической.

Это не «беременность», потому что в мире животных, когда мы хотим определить состояние беременности, мы говорим о беременности. Это также не является «психологическим», потому что такая квалификация подразумевала бы предварительное знание собакой ее способности зачать и генерировать беременность, что рационально не слишком возможно.

Infobae
Собаки, которые являются не чем иным, как цивилизованными волками, утонченными потомками тех волков, которые вступают в течку раз в год и которые, надеюсь, в хорошем году забеременеют и достигают счастливых родов раз в год (REUTERS)

Правда в том, что это явление, которое часто считают болезнью, является не болезнью, а физиологическим процессом, абсолютно нормальной картиной, с которой сталкиваются все суки, когда они не беременны.

Собаки, которые являются не чем иным, как цивилизованными волками, утонченными потомками тех волков, которые вступают в течку раз в год и которые, надеюсь, в хорошем году забеременеют и достигают счастливых родов раз в год.

Волки, которые не забеременеют из-за стадного поведения из-за явления, называемого биологическим альтруизмом, страдают от гормональных и, следовательно, физических изменений, похожих на беременность, их живот набухает, грудь загружается молоком и, за исключением небольших различий в поведении, все происходит так, как будто у них были щенки, хотя на самом деле они никогда их не рожали. Все это сделано для того, чтобы те, у кого по той или иной причине нет щенков, могли действовать солидарно и помогать настоящим мамам, выступая в качестве медсестер, в выращивании салата.

Infobae
«Ложная беременность или псевдоциез» встречается у всех собак, у которых нет потомства, и это не болезнь, а физиологический процесс, абсолютно нормальный (REUTERS)

Так создается настоящий «питомник для щенков», в котором все женщины воспитывают детей вместе. И суки унаследовали это качество. Разница с волками заключается в том, что, поскольку они не живут в настоящем собачьем стаде, а кроме того, их репродуктивная способность контролируется людьми.

Это явление у сук называется «ложная беременность или псевдоциез», оно встречается у всех самок, которые не имеют потомства и являются не болезнью, а физиологическим процессом, абсолютно нормальным. Если мы хотим этого избежать, остается два пути: либо у собаки есть теленок, либо мы кастрируем ее, и у нее снова не будет течки, и поэтому она не сможет забеременеть или забеременеть ложная. Таким образом, ложная беременность - это процесс биологического альтруизма, который люди принимают за болезнь, пытаясь исправить ее, а не понимать и восхищаться ею...

*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.

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