Суки, волки и банды «отправляют своих детенышей» в ясли

Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Много лет назад, особенно в очень изолированных народах современного мира и без общения или ресурсов, некоторые женщины, с сильным психическим отпечатком материнского желания, могли пережить «психологическую беременность», которая возникает, когда эта женщина думает, что она беременна, без беременность, симптомы и объективные признаки, характерные для беременности.

Психологическая беременность или «призрачная беременность» представляет собой одно из самых обсуждаемых состояний в области психологии. Это считается странным синдромом из-за его низкой распространенности, которая составляет примерно 0,005% беременных женщин. В настоящее время у людей своевременное ультразвуковое исследование может испортить любую фантазию о беременности.

Любой, кто живет с собакой или, точнее, с собакой, знает о существовании подобного явления с признаками беременности, которое возникает через два месяца после окончания каждой бесплодной жары. Такая «психологическая беременность» у собаки не является ни беременностью, ни психологической.

Это не «беременность», потому что в мире животных, когда мы хотим определить состояние беременности, мы говорим о беременности. Это также не является «психологическим», потому что такая квалификация подразумевала бы предварительное знание собакой ее способности зачать и генерировать беременность, что рационально не слишком возможно.

Собаки, которые являются не чем иным, как цивилизованными волками, утонченными потомками тех волков, которые вступают в течку раз в год и которые, надеюсь, в хорошем году забеременеют и достигают счастливых родов раз в год (REUTERS)

Правда в том, что это явление, которое часто считают болезнью, является не болезнью, а физиологическим процессом, абсолютно нормальной картиной, с которой сталкиваются все суки, когда они не беременны.

Собаки, которые являются не чем иным, как цивилизованными волками, утонченными потомками тех волков, которые вступают в течку раз в год и которые, надеюсь, в хорошем году забеременеют и достигают счастливых родов раз в год.

Волки, которые не забеременеют из-за стадного поведения из-за явления, называемого биологическим альтруизмом, страдают от гормональных и, следовательно, физических изменений, похожих на беременность, их живот набухает, грудь загружается молоком и, за исключением небольших различий в поведении, все происходит так, как будто у них были щенки, хотя на самом деле они никогда их не рожали. Все это сделано для того, чтобы те, у кого по той или иной причине нет щенков, могли действовать солидарно и помогать настоящим мамам, выступая в качестве медсестер, в выращивании салата.

«Ложная беременность или псевдоциез» встречается у всех собак, у которых нет потомства, и это не болезнь, а физиологический процесс, абсолютно нормальный (REUTERS)

Так создается настоящий «питомник для щенков», в котором все женщины воспитывают детей вместе. И суки унаследовали это качество. Разница с волками заключается в том, что, поскольку они не живут в настоящем собачьем стаде, а кроме того, их репродуктивная способность контролируется людьми.

Это явление у сук называется «ложная беременность или псевдоциез», оно встречается у всех самок, которые не имеют потомства и являются не болезнью, а физиологическим процессом, абсолютно нормальным. Если мы хотим этого избежать, остается два пути: либо у собаки есть теленок, либо мы кастрируем ее, и у нее снова не будет течки, и поэтому она не сможет забеременеть или забеременеть ложная. Таким образом, ложная беременность - это процесс биологического альтруизма, который люди принимают за болезнь, пытаясь исправить ее, а не понимать и восхищаться ею...

*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.

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