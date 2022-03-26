Антауро Умала: Шансы, что он выйдет из тюрьмы или будет помилован Педро Кастильо

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

После постановления Конституционного суда о восстановлении помилования, предоставленного Педро Пабло Кучински Альберто Фухимори, Антауро Умала Тассо, брат бывшего президента Ольянты Умала, заключенный в тюрьму Андахуэйласо, не потерял ли он надежду на скорейшее освобождение из тюрьмы и написал письмо в одно из СМИ с объяснением причин, по которым его следует освободить.

В 2009 году этнографический лидер был первоначально приговорен к 25 годам лишения свободы за захват полицейского участка в Андахуэйласе в 2005 году, в результате которого погибли четыре полицейских. Однако его защита обжаловала приговор и добилась замены квалифицированного убийства, в котором он обвинялся, на простое убийство. Таким образом, срок его заключения был сокращен до 19 лет, поэтому он должен выйти из тюрьмы в январе 2024 года.

Сегодня Антауро Умала имеет два способа выйти из тюрьмы Анкон II до 2024 года. В своем письме Экситосе он утверждает, что уже отбыл бы наказание за искупление (тюремное пособие) из-за нескольких месяцев работы и образования , которое он проделал в тюрьме. Другой способ заключается в том, чтобы президент Республики Педро Кастильо помиловал его , как он обещал в апреле 2021 года, еще баллотируясь в президенты.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ В

По мнению Антауро Умалы, «он имеет право на свободу за наказание, отбываемое с искуплением» и считает, что до сих пор у него «превышение срока тюремного заключения на шесть месяцев». «Поэтому я похищен из государства через MINJUS/INPE», - сказал он.

Infobae побеседовал с адвокатом Владимиром Падилья Алегре, членом Padilla & Chang Abogados, который пояснил, что, как правило, «каждый, кто осужден за преступление, должен отбывать наказание», к которому он был приговорен. Однако он указал, что «цель наказания заключается в ресоциализации». Поэтому, если кому-то удастся доказать, что за истекшее время он достиг цели приговора, он может быть освобожден раньше.

Несмотря на это, он дал понять, что отбывание наказания (в течение меньшего срока, чем диктует приговор) является властью судьи, а не правом осужденного.

«Можно работать или учиться (в тюрьме), но отчеты комиссии, которая проводит оценку внутри тюрьмы, могут быть отрицательными. То есть, возможно, вы работали, но у вас есть, например, адаптационные конфликты и остаетесь риском», - пояснил он.

«Дело не в том, чтобы продать работу ради свободы, важно, чтобы вы снова социализировались. Образование и работа - это средство к этому», - добавил он.

Он отметил, что существуют преступления, такие как организованная преступность, которые не включают тюремные пособия и что свидетельством о ресоциализации заключенного является многопрофильная техническая группа ИНПЕ (в составе психологов, социальных работников и т. Д.), Которые готовят отчет, на который ссылается судья, который принимает решение о применении пособия, которое могло бы освободить заключенного.

А ПОМИЛОВАНИЕ?

Хотя в качестве кандидата Педро Кастильо обещал помиловать Антауро Умалу; в сентябре 2021 года его тогдашний министр юстиции, Анибал Торрес заверил, что помилование лидера этнохацеристов не будет жизнеспособным, потому что преступление, за которое он приговорен, не позволит ему доступ к президентской благодати.

«Согласно закону, за преступление, за которое он осужден, невозможен. Возможно, кампания предлагалась, возможно, это и было намерение, но теперь мы должны рассмотреть конституционную и правовую возможность этой ситуации», - сказал Торрес в то время.

В этой связи адвокат Владимир Падилья напомнил, что «помилование — это президентский факультет, отставание от монархии, когда король, всемогущий, определял, кто дал свободу».

Однако, по его мнению, глава государства, хотя юридически это президентская власть, не может игнорировать международное право, которое гласит, например, что преступления против человечности не могут быть приняты во внимание по президентской милости.

Он добавил, что наиболее приемлемым помилованием в доктрине является помилование, данное по гуманитарным соображениям, когда заключенный неизлечимо болен.

По этой причине в случае Антауро Умала, который не совершал преступления против человечности, он может получить помилование, если будет доказано, что он страдает неизлечимой болезнью, но «не в качестве политической услуги».

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