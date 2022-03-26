AMLO планирует использовать «мост призраков» в Куэрнаваке: «Он не будет памятником коррупции»

Во время своего визита в штат Морелос президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) рассказал о своих планах по восстановлению «печально известного моста Апатлако» и возможном строительстве 2000 домов Инфонавита в этом районе, поскольку «он не будет памятником коррупции».

В трехминутном видео с 37 секундами AMLO объяснил свои намерения использовать «мост призраков», как назвал его президент, расположенный на границе Темиско и Куэрнаваки, потому что, по его словам, он никуда не ведет.

Работа началась в 2011 году в шестилетний срок Фелипе Кальдерона при поддержке тогдашнего губернатора Грако Рамиреса в рамках плана по соединению важных частей городов с основными коридорами. Однако, по данным СМИ Морелоса, дорога ведет к необитаемому холму.

После проблем с продолжением работы и роста цен было добавлено, что в 2014 году, согласно газете El Diario de Morelos, Высший аудитор Федерации заверил, что ни право прохода, ни исследования экологического проявления не доступны.

Видео президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (фото: Twitter/ @lopezobrador_)

В 2017 году, в течение шестилетнего срока Энрике Пенья Ньето, работа была продолжена, но она не продолжилась. В 2020 и 2021 годах также упоминались планы по его завершению, но они так и не были реализованы.

Аналогичным образом, в 2019 году через Change.org была подготовлена петиция об активации Bridge, поскольку, несмотря на возможность использования, «она не была включена в интересах кого-либо, поскольку она никуда не ведет».

«Это мост, который был построен, чтобы соединить часть шоссе Куэрнавака с Акапулько, с шоссе дель Соль, с этим районом Куэрнаваки», - сказал президент в видео.

Согласно заявлению AMLO, участок был построен на основе соглашения с агентством недвижимости Casas GEO, которое «сломало агентство недвижимости, и мост был оставлен».

AMLO дал свое утро из штата Морелос (Фото: Cuartoscuro)

Он уточнил, что это никуда не ведет, «не общается с людьми, потому что нет жилья», сказал глава исполнительной власти, который находился на мосту. Он заверил, что работа обошлась в 600 миллионов песо «по официальным данным», сказал он.

Далее он сказал, что это были государственные деньги, «тогда мы собираемся использовать и наполнять эту работу смыслом, потому что было бы неэффективностью с нашей стороны оставить это на этом. Как памятник коррупции».

Для этого он заверил, что в этом районе должны быть добавлены спорт и жилье. «Он был рассчитан на 40 тысяч домов», но он оказался нежизнеспособным из-за отсутствия воды в городе. «Мы должны заботиться о воде и других жизненно важных ресурсах».

Строительство моста началось в шестилетнем периоде Кальдерона и продолжилось в Пенья Ньето, но он не начал использоваться (EFE/Esteban Biba/Archive)

Он говорил о том, чтобы найти по крайней мере 2000 домов, как только вопросы были урегулированы с банком, потому что земля была оставлена в его распоряжении; «Таков план», - заключил Лопес Обрадор.

В связи с публикацией видео президент подвергся критике со стороны нескольких пользователей социальной сети, которые отметили, что сначала ему следует сосредоточиться на завершении работы своего правительства.

«Сначала закончите то, что вы сделали, ложью и опубликовали контракты и расходы на вашу непригодную работу», - прокомментировал один пользователь в Twitter, имея в виду Международный аэропорт Фелипе Анхелес (AIFA).

Другой написал: «Президент @lopezobrador_, я предлагаю начать с крупнейшего хищения и незавершенного проекта на момент его инаугурации, AIFA». Были и те, кто аплодировал этой инициативе, превознося, что «всегда чинить незавершенные работы, оставленные жалкой оппозицией».

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