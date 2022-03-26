Предполагаемый феминицид упал из Афины, 13-летней девочки, убитой в Экатепеке

Муниципальная полиция Экатепека арестовала предполагаемого феминицида несовершеннолетней в штате Мехико.

События состоялись 6 марта в муниципалитете образования в жилищном блоке Фовиссте Хосе Мария Морелос-и-Павон. Ответственный был идентифицирован как Хосе Мануэль «Н».

Жители Жилищного блока нашли тело несовершеннолетней Афины и направили несколько поисковых групп, чтобы найти виновного, который бежал из этого места.

Тело несовершеннолетнего было найдено за зданием 92, недалеко от места проживания жертвы. Согласно первоначальным сообщениям властей, девочка, как сообщается, была убита в тот же день, когда ее тело нашли соседи.

Последний раз ее видели в тот день, когда она вышла из квартиры, в которой она жила, в 17:00. Через два часа жители отделения сообщили, что она была избита мужчиной, поэтому они уведомили власти.

Девочка была убита на детской площадке Unity (фото: специальный)

В связи с этим мэр Экатепека Фернандо Вильчис разместил в своих социальных сетях видео, в котором поздравил власти с арестом предполагаемого виновника, который, по словам очевидцев, бежал, прыгнув на крыши окружающих зданий.

«Я хочу поздравить элементы, специальную группу, которой была поручена эта задача, чтобы иметь возможность захватить эту тему, связанную с этим убийством, или, вероятно, несет ответственность за преступление убийства», - сказал Вильчис.

Согласно сообщениям, Жозуэ Мануэль «Н» был арестован во второй половине дня 25 марта в колонии Гуадалупе-Виктория за то, что якобы напал на нескольких человек с применением огнестрельного оружия.

После этих инцидентов и осуждения жителей колонии полиция начала операцию по их обнаружению и задержанию.

Вильчис также подчеркнул свою приверженность продолжению совместных усилий с властями для поддержания безопасности в образовании: «Это важная задача, мы хотели больше работать над важной координацией с различными учреждениями. Я уверен, что мы добьемся этого (...) с принципом показать обществу то, что мы делаем».

(Фото: AP)

Аналогичным образом, был выдан второй ордер на арест Андреса Филомено Мендосы Селиса, известного как серийный феминицид Атизапана, за лишение жизни Рубиселы Гальегос 20 июля 2019 года.

Рубисела Гальегос является одной из шести жертв, выявленных в результате ДНК-тестов после обнаружения более 4300 скелетных останков в доме фемицида,

Хотя ему уже вынесен пожизненный срок, в ходе процессов продолжается выявление еще по меньшей мере 19 жертв, за которых он подвергается наказанию.

Однако Экатепек остается одним из муниципалитетов во всей стране с наибольшим числом убийств женщин. По этой причине 8 марта, в Международный женский день, в Экатепеке была проведена мобилизация с требованием справедливости для жертв фемицида и гендерного насилия в Образовании.

Кроме того, Edomex находится под угрозой гендерного равенства с 2015 года, поскольку только в 2021 году было зарегистрировано 8 случаев демаркации и 992 убийства женщин, зарегистрированных по всей стране, в штате Мехико. 132 были зарегистрированы.

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