Зеленский рассматривает достоинства и недостатки каждой страны ЕС в условиях кризиса

Международная редакция, 25 марта Президент Украины Володомир Зеленский является ключевым игроком в защите Украины и морали ее граждан также благодаря своим выступлениям в социальных сетях, а также перед высокопоставленными лицами и парламентами по всему миру. Всегда одетый в армейскую зеленую футболку, Зеленский имел достоинство находить правильное послание для каждого форума, как он вновь продемонстрировал сегодня утром, когда выступал по видеоконференции перед лидерами ЕС, встретившись в Брюсселе. Он сказал им, что санкции против России пришли «немного поздно», хотя закончил свое выступление тем, что его страна «верит в Евросоюз». «Вы одобрили санкции. Мы благодарны. Это мощные шаги. Но было немного поздно. Потому что, если бы это было превентивно, Россия не пошла бы на войну», — заявил Зеленский главам государств и правительств Европейского союза. После месяца вторжения Зеленский послал ЕС четкий сигнал: «В течение этого месяца вы сравнивали эти миры. Вы видели, кто чего стоит. И вы увидели, что Украина должна быть в ЕС в ближайшем будущем». Но новизна выступления Зеленского в обзоре, который он дал каждой стране ЕС, с особым вниманием к Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан попросил его вспомнить трагические моменты в его жизни и решить, с кем он: Орбан и памятник обуви в Будапеште «Венгрия... Я хочу остановиться на этом и быть честным. Раз и навсегда. Тебе нужно решить, с кем ты. Вы — суверенное государство. Я бывал в Будапеште. Мне нравится ваш город. Я много раз бывал в очень красивом и очень гостеприимном городе. И люди тоже. У тебя были трагические моменты в жизни. Я побывал на их набережной. Я видела этот мемориал... Обувь на берегу Дуная. О массовом убийстве. Я был там со своей семьей». «Слушай, Виктор, ты знаешь, что происходит в Мариуполе?» Зеленский спрашивает его. «Пожалуйста, если можете, идите на променад. Посмотрите на эти туфли. Вы увидите, как массовые убийства могут повториться в современном мире. Именно этим и занимается Россия. Одинаковые туфли. В Мариуполе одни и те же люди. Взрослые и дети. бабушка и дедушка И их тысячи. И этих тысяч нет», - продолжает он. «И вы сомневаетесь, вводить санкции или нет? И вы сомневаетесь, пропускать оружие или нет? И сомневаетесь, торговать с Россией или нет? У нас нет времени на колебания. Пришло время принять решение. Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим в ваших людей». Памятник обуви в Будапеште расположен на краю Дуная. Это художественное произведение, целью которого является воспоминание о варварстве, которое имело место в городе во время Второй мировой войны. Евреев Будапештского гетто связали парами, и после того, как они расстреляли одного из них, их бросили в реку. Ряд обуви призван напомнить этим людям, как будто они не исчезли, как будто их обувь все еще ждет, когда их владельцы снова выйдут из воды после принятия ванны. А остальные страны... для Зеленского «Литва с нами» «Латвия с нами» «Эстония с нами» «Польша с нами» «Франция — Эммануэль, я действительно думаю, что он с нами» «Словения с нами» «Словакия — ты с нами» «Чехия с нами» «Румыния знает, что такое достоинство, и будет с нами в решающий момент» «Болгария с нами» «Греция, я думаю, с нами» «Германия... немного поздно». «Мы верим, что Германия также будет с нами в решающий момент» «Португалия, ну, почти...» «Хорватия с нами» «Швеция: желтый и синий всегда должны быть вместе» «Финляндия, я знаю, что ты с нами» «Голландия рациональна, поэтому мы найдем общий язык» «Мальта, думаю, у нас получится» «Дания, думаю, у нас получится» «Люксембург, мы понимаем друг друга» «Кипр, я действительно думаю, что ты с нами» «Италия, спасибо за поддержку» «Испания: мы найдем точки соприкосновения» «Бельгия: мы найдем аргументы» «Австрия, наряду с украинцами, — это возможность для вас. Я уверен в этом». «Ирландия — ну, почти». ШЕФ инт-лаб/ах (фото) (видео)