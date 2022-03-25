Молодые люди из программы Sacúdete повышают свой голос в Картахене





В рамках четвертого выпуска Саммита навыков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) звучат тревожные звоночки Кольца идей для 220 молодых участников программы Shake Up Колумбийского института благосостояния семьи (ICBF). Приехав из разных регионов страны и готовые озвучить свои разрушительные идеи, сегодня они завершат демонстрацию того, как с помощью своих навыков можно найти решения социальных проблем, возникающих в настоящее время.

В течение текущего дня участники участвуют в наставничестве, чтобы создать лучшие предложения и представить их в этом сегменте, который дает возможность подросткам и молодым людям убедить жюри в необходимости применения их идей в политике, направленной на людей, особенно в наиболее уязвимых сообществах.

«Кольцо идей — это часть методологии Shake Yourself, в рамках которой молодые люди демонстрируют, как позитивное лидерство, множественный интеллект и навыки 21-го века могут создавать решения, отражающие преобразующую силу молодежи», — говорит генеральный директор ICBF Лина Арбелаес.

Благодаря этому участники, представляющие более 10,5 миллионов молодых людей со всей Колумбии, не только получат возможность до конца дня обменяться опытом со своими сверстниками, но и поделятся со всем миром, как им удалось создать и укрепить свои жизненные проекты в юридическом и устойчивым образом.

После беспрецедентного кризиса в области здравоохранения и экономики, вызванного COVID-19, ОЭСР призвала страны возобновить свои усилия по повышению квалификации людей, чтобы наиболее уязвимые могли эффективно реагировать на вызовы меняющегося мира, превращаясь в виртуальность, устойчивость и демографию изменение.

Учитывая это, тема этого года, предложенная Колумбией и названная «Укрепление потенциала для обеспечения справедливости и устойчивости», призвана открыть двери для откровенных и открытых дебатов, которые позволят высшим должностным лицам стран найти решения в области занятости, образования, экономического развития и инновация.

Имея на столе письма, участники колумбийской квоты, включая представителей СЕНА, Министерства труда, Министерства образования, Миграционного агентства, Пограничного агентства, Министерства иностранных дел и других, делятся своим опытом на пленарных заседаниях, а также на небольших, интерактивные дебаты для содействия активным и прозрачным обсуждениям.

Вчерашний день также был идеальным местом для международных гостей, таких как Кейт Бенкен, вице-президент Microsoft Philanthropies; Линда Дарлинг-Хаммонд, профессор Высшей школы образования Стэнфордского университета и лауреат Нобелевской премии экономист Джеймс Хекман, чтобы вдохновить участников с помощью конференций, цель которого состоит в том, чтобы обеспечить обмен знаниями для достижения более высоких результатов с точки зрения политики в области профессиональных навыков, способствующей процветанию, равенству, возможностям и благополучию для всех.

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