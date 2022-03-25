Всемирный водный форум призывает обеспечить право на этот ресурс для всех

Дакар, 25 марта 9-й Всемирный водный форум сегодня призвал международное сообщество обеспечить, чтобы право на воду и санитарные услуги стало реальностью для всех в мире в день закрытия совещания, которое состоялось на этой неделе в Дакаре. Эта просьба содержится в «Дакарской декларации», в которой собраны договоренности по итогам совместной работы участвующих сторон, и была представлена сопредседателями Подготовительного комитета Форума Абдулаем Сеном и Патриком Лавардом. Сен и Лавард призвали ускорить осуществление этого закона путем принятия соответствующих законодательных рамок и мобилизации всех участников и осуществления международного гуманитарного права, которое предусматривает защиту систем водоснабжения и санитарии во время конфликтов. Декларация также призывает обеспечить доступность и устойчивость к воде, обеспечить адекватное финансирование, инклюзивное управление водными ресурсами и укрепить сотрудничество. Он также рекомендует правительству Сенегала и Всемирному водному совету как соорганизаторам Форума представить эту декларацию в качестве вклада в Конференцию Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, которая состоится в 2023 году. Мохамед CBC Diatta, научный координатор Исполнительного секретариата Форума, отметил, что ключевые сообщения, собранные на этой неделе, включают важность создания новых рамок управления питьевой водой. Это также укрепляет автономию мелких сельскохозяйственных производителей за счет технической и финансовой поддержки, но также способствует территориальному подходу к водным ресурсам за пределами сельского хозяйства. Диатта также объявила о некоторых обязательствах, взятых на себя крупными учреждениями, таких как создание наблюдательного центра по водной безопасности в африканских городах Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Агентство развития Соединенных Штатов (USAID) обязалось в прошлый вторник мобилизовать 1,2 миллиарда долларов для сектора водоснабжения и санитарии, из которых 70% выделено на африканский континент, а Всемирный банк будет финансировать водную безопасность и всеобщий доступ, среди прочего. Девятый Всемирный водный форум, важнейшее водное мероприятие на планете, был посвящен вопросам безопасности и санитарии, воды для развития сельских районов, сотрудничества и инструментов, начиная от управления и управления и заканчивая финансированием. Форум, который проводится каждые три года с 1997 года, объединяет правительства, местные органы власти, международные организации, НПО, финансовые учреждения, предприятия, научные круги и группы гражданского общества. Это уникальная платформа, где различные участники и ключевые лица, принимающие решения, могут сотрудничать и разрабатывать долгосрочные планы действий по решению водных проблем во всем мире. ШЕФ мкг/па/лмл (фото) (видео)