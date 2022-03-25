Какие 19 команд уже пробились на чемпионат мира в Катаре: когда будут определены оставшиеся места

В Кубке мира в Катаре появилось еще четыре новых участника: Япония, Саудовская Аравия, Эквадор и Уругвай. В день супер-экшена в квалификации, состоящей из 21 матча, уже 19 в сочетании с гарантированным местом для экуменического соревнования.
В начале, получив дубль Каору Митомы, сборная Японии победила Австралию со счетом 2:0, где она не выигрывала 25 лет, и сумела перейти на чемпионат мира из азиатских отборочных. Этот результат также привел Саудовскую Аравию к чемпионату мира в Катаре перед матчем с Китаем в этот день.
Японская команда, которая плохо начала квалификацию, но сумела вовремя вывести их на рельсы, проведет свой седьмой подряд чемпионат мира после победы в этот четверг в Сиднее. Голы, забитые Каору Митомой на 89-й и 94-й минутах, дали ему доступ к чемпионату мира, а также облегчили ему выход в арабскую команду во второй раз подряд.
Митома, 24-летний нападающий, выступающий за Royale Union Saint-Gilloise (бельгийское футбольное откровение), вышел на скамейку запасных, чтобы дать победу синему самураю, который зарекомендовал себя на вершине квалификации группы B Asia с 21 очком, что на два больше, чем Саудовская Аравия, которая в этот четверг встретится с Китаем на стадионе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.
В Южной Америке Уругвай также сыграл вничью после победы над Перу со счетом 1:0 с голом Джорджиана Де Арраскаэта в спорный поединок для финального действия, в котором центр Трауко, казалось, полностью вошел в небесную арку.
Те, кто сегодня возглавляет Диего Алонсо, достигли 25-очковой линии Эквадора, которая также обеспечила присутствие в Катаре, несмотря на 1-3 поражение Парагваю.
Таким образом, Япония, Саудовская Аравия, Эквадор и Уругвай присоединились к другим 15 командам, которые уже прошли квалификацию: Катар, Германия, Аргентина, Бразилия, Бельгия, Хорватия, Южная Корея, Дания, Испания, Франция, Англия, Иран, Сербия, Швейцария, Южная Корея, Испания, Франция, Англия, Иран, Сербия, Швейцария и Нидерланды.
Жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA состоится 1 апреля в Дохе и пройдет с участием 29 стран, то есть с завтрашнего дня по среду 30 марта 10 мест будут распределены между Европой, Африкой, Конкакаф, Южной Америкой и Азией. Остальные три будут известны в плей-офф. Большое событие пройдет с 21 ноября, а финал состоится 18 декабря.
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