Какие 19 команд уже пробились на чемпионат мира в Катаре: когда будут определены оставшиеся места

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

В Кубке мира в Катаре появилось еще четыре новых участника: Япония, Саудовская Аравия, Эквадор и Уругвай. В день супер-экшена в квалификации, состоящей из 21 матча, уже 19 в сочетании с гарантированным местом для экуменического соревнования.

В начале, получив дубль Каору Митомы, сборная Японии победила Австралию со счетом 2:0, где она не выигрывала 25 лет, и сумела перейти на чемпионат мира из азиатских отборочных. Этот результат также привел Саудовскую Аравию к чемпионату мира в Катаре перед матчем с Китаем в этот день.

Японская команда, которая плохо начала квалификацию, но сумела вовремя вывести их на рельсы, проведет свой седьмой подряд чемпионат мира после победы в этот четверг в Сиднее. Голы, забитые Каору Митомой на 89-й и 94-й минутах, дали ему доступ к чемпионату мира, а также облегчили ему выход в арабскую команду во второй раз подряд.

Митома, 24-летний нападающий, выступающий за Royale Union Saint-Gilloise (бельгийское футбольное откровение), вышел на скамейку запасных, чтобы дать победу синему самураю, который зарекомендовал себя на вершине квалификации группы B Asia с 21 очком, что на два больше, чем Саудовская Аравия, которая в этот четверг встретится с Китаем на стадионе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Южной Америке Уругвай также сыграл вничью после победы над Перу со счетом 1:0 с голом Джорджиана Де Арраскаэта в спорный поединок для финального действия, в котором центр Трауко, казалось, полностью вошел в небесную арку.

Те, кто сегодня возглавляет Диего Алонсо, достигли 25-очковой линии Эквадора, которая также обеспечила присутствие в Катаре, несмотря на 1-3 поражение Парагваю.

Таким образом, Япония, Саудовская Аравия, Эквадор и Уругвай присоединились к другим 15 командам, которые уже прошли квалификацию: Катар, Германия, Аргентина, Бразилия, Бельгия, Хорватия, Южная Корея, Дания, Испания, Франция, Англия, Иран, Сербия, Швейцария, Южная Корея, Испания, Франция, Англия, Иран, Сербия, Швейцария и Нидерланды.

Жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA состоится 1 апреля в Дохе и пройдет с участием 29 стран, то есть с завтрашнего дня по среду 30 марта 10 мест будут распределены между Европой, Африкой, Конкакаф, Южной Америкой и Азией. Остальные три будут известны в плей-офф. Большое событие пройдет с 21 ноября, а финал состоится 18 декабря.

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