Винисиус заявил, что «очень счастлив» после того, как забил свой первый гол за Бразилию

Рио-де-Жанейро, 24 марта Винисиус Джуниор, нападающий «Реала», был в восторге в этот четверг после того, как забил свой первый гол за сборную Бразилии, в победе со счетом 4:0 над Чили в южноамериканских квалификациях к чемпионату мира 2022 года в Катаре. «Маракана и моя семья: лучшего места, чтобы забить мой первый гол в сборной, не было. Я очень счастлив», - заявил бывший игрок «Фламенго» в заявлениях сети Globo на лужайке стадиона Рио-де-Жанейро, своего старого дома. Винисиус заявил, что надеется «продолжить помогать» Канаринье и совершать «большие матчи» с майкой сборной. «Это был последний матч в Бразилии перед Кубком. Очень рад, что публика с нами. Теперь мы должны продолжить работу, чтобы завоевать титул в конце года», - сказал он. Винисиус поставил 2-0 на табло со скидкой в первом тайме после паса Энтони после неудачи Клаудио Браво, который пропустил Неймара и оказался у ног мадридиста. Это был первый гол 21-летнего нападающего в его двенадцатом матче за абсолют. Бразилия, уже прошедшая квалификацию в Катар 2022 на несколько дней, обыграла Чили в Маракане и продолжает оставаться непобедимым лидером южноамериканских квалификаций, одержав тринадцать побед и три ничьи. Неймар, Коутиньо, оба по пенальти, и Ричарлисон завершили разгром для команды Tite. ШЕФ см/автомобиль