Видео: «Остерегайтесь своего якобы», предупреждение Элианиса Гарридо Николасу Арриете

Через свои социальные сети Николас Арриета отвечал за отказ влиятельным лицам в различных случаях, чем в конкурсах, которые они организуют через Instagram, в которых они предлагают призы миллионерам. Последней жертвой его атак стал Еферсон Коссио, с которым у него возник сильный спор после того, как он обвинил его в том, что он мошенник от имени продвигаемого им игорного сайта.

Тем не менее, мужчина из Боготы поделился через свои социальные сети мемом, в котором он издевается над этим видом деятельности, которую проводят разные влиятельные лица, чтобы увеличить количество своих подписчиков и увеличить количество пользователей различных продвигаемых ими брендов, в который он включил изображение ведущего Элианиса Гарридо.

Влиятельный человек поделился изображением в своем аккаунте в Instagram с фотографиями других генераторов контента, указывая на них мошенников. Взято из Instagram @nicolasarrieta

«Скажите, акулы, хахаха, они не уважают хиеджап... хахаха», - написал ютубер рядом с изображением, на котором также появляются лица Йины Кальдерон, Аиды Виктории Мерлано, Андреа Вальдири и Ла Лиендра.

В ответ на изображение Элианис Гарридо поделился сообщением в Instagram-аккаунте Николаса Арриеты, в котором прямо указал, что предположения, чреватые оскорблением, также влекут за собой преступление, и защитил свое изображение, утверждая, что она не проводит никаких розыгрышей в своих социальных сетях.

«Я не участвую в конкурсах... Я не покупаю подписчиков и не плачу за фальшивые ласки. И я НИКОГДА не обещал никаких «подарков» или «призов» в обмен на ничего в моих сетях, мой контент и подписчики органичны из-за моего контента и карьеры. Я не продаю «шоу» и не живу «охотящимися» спорами с каким-либо влиятельным лицом», - сказал ведущий «Ло Се Тодо».

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Бывший главный герой романа сказал ютуберу, что, если у нее есть какие-либо жалобы или комментарии против нее, с ней можно связаться напрямую, так как она полностью готова ответить ей через своего адвоката, не нанося вреда ее имиджу предположениями, которые не основаны ни на чем законном.

«... Прежде чем использовать мое лицо в посте для создания контента и загрузки статистики и взаимодействия. Обнимаю и с радостью мой мобильный телефон доступен для вас», - заключила ведущая.

Сразу же Николас Арриета ответил на комментарий барранкильеры, в котором он сказал ему, что не понимает, почему его фотография появилась в меме, и что, возможно, его лицо появилось из-за содержания, о котором он рассказывает в своей программе, и закончился ироничной фразой, в которой он указал, что «я не даже знаю, что это был ты, я тебя не помню».

Элианис Гарридо ответил на пост Николаса Арриеты, в котором он указывает, что она также мошенница в конкурсах в социальных сетях. Взято из Instagram @rechismes

Кроме того, через видео в своих «InstaStories» генератор контента подчеркнул Гарридо, что она никогда не пытается загрузить свои взаимодействия с публикацией мема и что, возможно, именно она не знает, как эти изображения работают в социальных сетях.

«Я хочу принести публичные извинения Элианис Гарридо, потому что она якобы не понимает, как работает мем и что я становлюсь знаменитым мемом, который кто-то разместил в моем профиле», - сказал Богота.

Наконец, дискуссия завершилась публикацией изображения ведущей с сообщением, в котором она уверяет, что в ее профиле не преследуются ненужные дискуссии: «Мы работаем, делимся здоровьем, благополучием и радостью... и наслаждаемся, выставляя счета без курения. Старайся, будь храбрым, так что передай слово».

Вот еще контент из публикации Николаса Арриеты и Элианиса Гарридо :

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