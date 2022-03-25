США ввели санкции против бирманских военных и компаний за геноцид рохинджа

Вашингтон, 25 марта Министерство финансов США объявило в пятницу о санкциях против пяти лиц, связанных с вооруженными силами Бирмы, и против пяти компаний за их участие в геноциде мусульманского меньшинства рохинджа. Санкции были введены после того, как в понедельник правительство США объявило, что широкомасштабная кампания изнасилования и убийства семей рохинджа в Бирме представляет собой геноцид, утверждая, что преследования были «широкомасштабными и систематическими». «Мы стремимся к тому, чтобы виновные в насилии и репрессиях заплатили за это. Мы продолжим поддерживать народ Бирмы, в том числе тех, кто, проявив мужество, выступает против военного режима», — заявил в пятницу заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон. К санкциям относятся бригадный генерал Ко Ко Оо, генерал-майор Зо Хейн и поставщики оружия Наинг Хтут Аунг, Аунг Хлаинг У и Сит Таинг Аунг. Также были санкционированы «Международная группа шлюзов», «Химическая и механическая промышленность Мьянмы», группа компаний «Хту» и «Asia Green Development Bank Ltd», а также 66-я легкая пехотная дивизия бирманской армии. Санкции, введенные Казначейством, означают, что вся собственность пострадавших физических и юридических лиц на территории США блокируется, а гражданам США запрещается участвовать в коммерческих сделках с ними. Помимо объявления геноцида рохинджа, администрация президента США Джо Байдена была одним из самых критических голосов армейского переворота, который положил конец избранному правительству бирманского лидера Аун Сан Су Чжи более шести месяцев назад, и уже ввела жесткие санкции против военнослужащих. хунта. ШЕФ дуга/афс