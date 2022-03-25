США намерены увеличить экспорт газа в ЕС на 67,5%

Брюссель, 25 марта президент США Джо Байден пообещал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в пятницу сделать все возможное, чтобы увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС на 67,5% в поддержку усилий блока по избавлению россиян от углеводородов. Это было объяснено обоими лидерами на совместной пресс-конференции, которая совпадает со вторым днем саммита глав государств и правительств блока, на котором двадцать семь обсудят создание запасов газа и меню вариантов, подготовленных Брюсселем для снижения цен на электроэнергию. В частности, Вашингтон хочет направлять в Европейский Союз на 15 млрд куб. м больше в год, что будет означать увеличение общего годового объема до 37 млрд куб. м, в то время как Соединенные Штаты отправили на блок 22,2 млрд куб. м сжиженного природного газа в 2021 году. «Соединенные Штаты будут работать с международными партнерами и стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС не менее 15 млрд куб. м к 2022 году, а их увеличение ожидается позже», — поясняется в заявлении Белого дома. Цель ЕС в рамках своего плана по отказу от 155 млрд куб. м российского газа в год заключается, среди прочего, в увеличении на 50 млрд куб. м экспорта сжиженного природного газа из США, а также из Катара, Египта или стран Западной Африки. «Наша цель — снизить зависимость от России. Этого можно достичь только за счет новых поставок газа, включая поставки СПГ», — пояснил глава исполнительной власти сообщества, добавив, что «обязательство» Вашингтона увеличить поставки — это «большой шаг в этом направлении». Байден, со своей стороны, понимал, что «ликвидация российского газа будет стоить Европе», но эта цель является правильной «с моральной точки зрения», потому что она поставит и ЕС, и США «на более прочную стратегическую основу». В совместном заявлении Вашингтон и Брюссель в целом подтвердили свою «общую цель» противодействия угрозе энергетической безопасности, которую война, начатая президентом России Владимиром Путиным, создает для ЕС и Украины. «Энергетическая безопасность и устойчивость в ЕС и Украине необходимы для мира, свободы и демократии в Европе», — подчеркивают они. ШЕФ ас-джаф-кошка/ах (фото) (видео) (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)