ООН заявляет, что жертвы и разрушения среди гражданского населения в Украине указывают на военные преступления

Женева, 25 марта Большое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры во время войны в Украине свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права и совершении военных преступлений, заявил представитель Управления ООН по правам человека в Украине сегодня. «Масштабы жертв среди гражданского населения, а также ущерб, нанесенный гражданским объектам, убедительно свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права при неизбирательных нападениях», — заявила представитель агентства Матильда Богнер в режиме видеоконференции из Украины. В ходе войны в Украине взрывное оружие с широким воздействием используется в населенных пунктах и вблизи них, а жилые и административные здания, а также медицинские, учебные заведения, электрические системы и насосные станции питьевой воды «были уничтожены в больших масштабах, с катастрофическими последствиями о гражданских лицах». Все это указывает на то, что нарушаются «принципы избирательности и соразмерности», а также запрещение неизбирательных нападений и основное правило принятия всех возможных мер предосторожности для предотвращения этого. Богнер также сообщил, что с начала войны ООН получала сообщения о стрельбе «без предупреждения» российских войск против мирных жителей, когда они пытались бежать на своих автомобилях, а также от участников мирных антивоенных демонстраций. Кроме того, Управление ООН по правам человека получило сообщения о произвольных задержаниях и исчезновении 22 украинских чиновников в регионах, находящихся под российским контролем, из которых, как известно, 13 были освобождены. Точно так же пятнадцать журналистов и активистов, выступавших против войны, были арестованы в Киеве и других городах Украины. «Мы пытаемся убедиться, что пять журналистов и трое активистов были освобождены. Местонахождение остальных лиц остается неизвестным», - сказал он.