Президент Украины Владимир Зеленский может появиться на церемонии вручения Оскара

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Президент Украины Владимир Зеленский может появиться на видео во время церемонии вручения Оскара в следующее воскресенье, чтобы донести до мира послание о российском вторжении в Украину.

В последние недели такие выступления уже проходили в законодательных палатах, таких как Палата общин, в Соединенном Королевстве, Европейском парламенте в Брюсселе и Конгрессе Соединенных Штатов.

По данным нескольких американских СМИ, таких как The New York Post, З. Зеленский провел серию переговоров с Академией кинематографических искусств и наук, члены которой обсуждают, следует ли им допускать краткое появление президента.

Владимир Зеленский выступает перед шведским парламентом (Paul WENNERHOLM/TT News Agency /AFP)

Неясно, будет ли он отображаться в прямом эфире или в записанном сообщении. В Академии обсуждается вопрос о том, следует ли сохранять аполитичность премии «Оскар», пока продолжается российское вторжение в Украину.

Инициатива исходила бы от комика Эми Шумер, которая будет одной из ведущих церемонии и которая признала, что связалась с организацией мероприятия, чтобы попытаться материализовать свой проект. Однако он признал, что его инициатива вряд ли увенчается успехом.

«Да, я предложил это. Я хотел найти способ, чтобы Зеленский появился через спутник или с заранее записанной речью, потому что у «Оскара» миллионерская аудитория по всему миру. У меня не было бы никаких проблем сделать что-то подобное, но, к сожалению, не я та, кто продюсирует гала-концерт», - объяснила Шумер во время своего пребывания на ток-шоу своего друга Дрю Бэрримора.

Эми Шумер (REUTERS/Джина Мун)

Художник также хочет подчеркнуть человеческую драму, возникшую в результате российского вторжения, которое уже привело к гибели тысяч людей и миллионам перемещенных лиц.

«Я думаю, что есть некоторое давление в том смысле, что многие хотят, чтобы [мероприятие] было похожим на праздник, когда все забывают о том, что происходит на одну ночь. Но на гала-концерте «Оскар» так много глаз и ушей. Я думаю, что это отличная возможность для некоторых комментариев, шуток, которые даже подчеркивают текущую картину», — добавил Шумер.

Сеть ABC, которая будет транслировать церемонию, высказалась в пользу заявления бывшего актера Зеленского.

Между тем, ходят слухи, что заявление сделает актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая вместе со своим мужем Эштоном Катчером собрала около 35 миллионов долларов для украинских беженцев. Зеленский выразил благодарность Катчеру и Кунису за их усилия.

Файл фото Эштона Катчера и Милы Кунис

Как показали предупреждения Леонардо Ди Каприо о климатическом кризисе или возмущение Хоакина Феникса искусственным осеменением скота, знаменитости редко стесняются делать политические заявления на церемонии вручения премии «Оскар», несмотря на обвинения в лицемерии.

«Все зависит от того, как вы подходите к этому вопросу», — заявил в интервью AFP обозреватель Hollywood Reporter Скотт Файнберг. «Если это звучит так, как будто они проповедуют или наставляют, это не очень хорошо. Но если это что-то чувствовалось или с чувствами, думаю, у нас будет другой результат», - добавил он.

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