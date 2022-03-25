Украина считает Иерусалим одним из «приоритетных» мест для встречи Зеленского и Путина

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

Глава кабинета президента Украины Андрей Ермак заявил, что считает город Иерусалим одним из «приоритетных» мест для предстоящей встречи Украины и России в рамках мирных переговоров между двумя народами.

«Мы также считаем Иерусалим одним из приоритетных мест для будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Ермак во время беседы с израильскими СМИ.

В этой связи он приветствовал посредничество премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта, который снова беседовал с украинским президентом, и заявил, что страна может стать гарантом украинской безопасности, как сообщает израильская газета The Times of Israel.

Выступая перед израильскими журналистами через Zoom, Ермак заявил, что украинские чиновники «впечатлены тем, насколько глубоко осведомлены о ситуации, в частности, израильские чиновники и премьер-министр Беннетт.

Глава кабинета президента Украины Андрей Ермак

По словам Ермака, Украина надеется, что Израиль может стать одним из гарантов нового соглашения о безопасности для страны. «Это было бы историческим и справедливым, потому что у нас очень тесные связи с Израилем», — заявил он, как заявляет украинское агентство «Укринформ».

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта попросил Израиль отказаться от своего нейтралитета и поддержать Украину, чтобы избежать «окончательного решения», «геноцида» российских войск, атакующих его страну, и, таким образом, сравнил нападение с Холокостом.

Беннетт отправился в Москву в начале марта и стал первым иностранным лидером, который лично встретился с Путиным после начала вторжения 24 февраля.

В этот четверг Генеральная Ассамблея ООН вновь призвала к «немедленному прекращению» военных действий России в Украине, а также «всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты», во второй резолюции менее чем за месяц, которая не имеет обязательной силы.

При 140 голосах за, 5 против (Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь) и 38 воздержавшихся, международное сообщество подавляющим большинством голосов одобрило эту новую резолюцию, представленную Украиной и продвигаемую Мексикой и Францией, о «гуманитарных последствиях российской агрессии», которая в меньшей степени чем за месяц вызвало перемещение 10 миллионов человек, 3,5 миллиона из которых были беженцами за границей, половина детей.

Через своего пресс-секретаря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность принятия членами организации гуманитарной резолюции, но прежде всего они делают это, демонстрируя единство.

Этот результат показывает, что неприятие международным сообществом вторжения России на украинскую территорию почти аналогично тому, что было продемонстрировано 2 марта прошлого года, когда была принята резолюция, в которой «осуждалась» российская агрессия и содержался призыв к ее немедленному прекращению.

(С информацией от Europa Press)

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