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пятница 25 март 2022
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Россия

Trailer and release date for “Yaksha: Merciless Ops”, the new South Korean action movie on Netflix

Первый предварительный просмотр следующего крупного производства платформы, произведенной на восточном рынке

Newsroom Infobae

25 март 2022

Успехи Южной Кореи после победы Паразитов продолжают повторяться и умножаться на других платформах. Из боевиков, драм и других жанров западный рынок сегодня охватывает Южную Корею, ее работы и кинематографистов. В этом случае Netflix делает ставку на свой новый боевик с двумя участниками актерского состава «Игра кальмаров».

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Jinyoung из южнокорейской бой-группы GOT7, Соль Кюнг Гу с обширной и блестящей карьерой в киноиндустрии и Пак Хэ Су, участвовавшая в The Squid Game, являются главными звездами этого нового триллера и боевика, который выйдет на Netflix 8 апреля. «Якша: безжалостные операции» - название на английском языке, а на испанском - «Якша: беспощадные операции», представляет фильм со шпионами, секретными агентами и многим другим.

Синопсис фильма представляет историю с Якшей в центре сцены: «Безжалостный лидер международной секретной команды под прикрытием отправляется на опасную миссию на поле боя, заминированном шпионами и агентами. После того, как он стал жертвой различных ловушек и предательств, у него нет другого выбора, кроме как объединить усилия со специальным инспектором-моралистом, присланным из Сеула».

Цзи Кан Ин, которого сыграет Соль Кён Гу, — глава команды специальных операций и безжалостный человек, который не боится нарушать законы, чтобы безупречно выполнять свои обязанности. Его зовут «Якша», что означает: призрак, который поглощает людей. В истории он возглавит свою команду через секретную разведывательную операцию, в которой решается судьба Северо-Восточной Азии.

Якша: беспощадные операции - трейлер - Netflix

Netflix расширил описание фильма дополнительной информацией, предоставив контекст для Шэньяна, геополитического центра Северо-Восточной Азии и города с самой высокой плотностью шпионов в мире, который послужит сценой. Кроме того, это место деятельности Кан-ин, настоящее имя ветерана по прозвищу Якша. Когда Национальная разведывательная служба Южной Кореи обнаруживает, что все данные о тенденциях в Шэньяне, о которых сообщила группа тайных операций, являются ложными, Йом Чжон Вон, четвертый глава разведывательной службы, отправляет специального инспектора Хан Чжи Хун в качестве специального инспектора.

Со стороны Пак Хэ Су это будет контрфигура вышеупомянутого персонажа, которому придется расследовать дело. Следует напомнить, что Пак имел огромную популярность после своего участия в The Squid Game в прошлом году. Благодаря этому успеху «Якша: Безжалостные операции» станет первым кинопроектом Пак Хэ Су для Netflix после того, как он станет одним из лиц успеха Squid Game.

Плакат нового фильма Netflix «Якша: беспощадные операции»
Плакат нового фильма Netflix «Якша: беспощадные операции»

Премьера фильма «Якша: беспощадные операции» состоится 8 апреля на Netflix

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