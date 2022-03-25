Trailer and release date for “Yaksha: Merciless Ops”, the new South Korean action movie on Netflix

Успехи Южной Кореи после победы Паразитов продолжают повторяться и умножаться на других платформах. Из боевиков, драм и других жанров западный рынок сегодня охватывает Южную Корею, ее работы и кинематографистов. В этом случае Netflix делает ставку на свой новый боевик с двумя участниками актерского состава «Игра кальмаров».

Jinyoung из южнокорейской бой-группы GOT7, Соль Кюнг Гу с обширной и блестящей карьерой в киноиндустрии и Пак Хэ Су, участвовавшая в The Squid Game, являются главными звездами этого нового триллера и боевика, который выйдет на Netflix 8 апреля. «Якша: безжалостные операции» - название на английском языке, а на испанском - «Якша: беспощадные операции», представляет фильм со шпионами, секретными агентами и многим другим.

Синопсис фильма представляет историю с Якшей в центре сцены: «Безжалостный лидер международной секретной команды под прикрытием отправляется на опасную миссию на поле боя, заминированном шпионами и агентами. После того, как он стал жертвой различных ловушек и предательств, у него нет другого выбора, кроме как объединить усилия со специальным инспектором-моралистом, присланным из Сеула».

Цзи Кан Ин, которого сыграет Соль Кён Гу, — глава команды специальных операций и безжалостный человек, который не боится нарушать законы, чтобы безупречно выполнять свои обязанности. Его зовут «Якша», что означает: призрак, который поглощает людей. В истории он возглавит свою команду через секретную разведывательную операцию, в которой решается судьба Северо-Восточной Азии.

Netflix расширил описание фильма дополнительной информацией, предоставив контекст для Шэньяна, геополитического центра Северо-Восточной Азии и города с самой высокой плотностью шпионов в мире, который послужит сценой. Кроме того, это место деятельности Кан-ин, настоящее имя ветерана по прозвищу Якша. Когда Национальная разведывательная служба Южной Кореи обнаруживает, что все данные о тенденциях в Шэньяне, о которых сообщила группа тайных операций, являются ложными, Йом Чжон Вон, четвертый глава разведывательной службы, отправляет специального инспектора Хан Чжи Хун в качестве специального инспектора.

Со стороны Пак Хэ Су это будет контрфигура вышеупомянутого персонажа, которому придется расследовать дело. Следует напомнить, что Пак имел огромную популярность после своего участия в The Squid Game в прошлом году. Благодаря этому успеху «Якша: Безжалостные операции» станет первым кинопроектом Пак Хэ Су для Netflix после того, как он станет одним из лиц успеха Squid Game.

Плакат нового фильма Netflix «Якша: беспощадные операции»

Премьера фильма «Якша: беспощадные операции» состоится 8 апреля на Netflix

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