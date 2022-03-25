Вот что известно о коренных народах в Национальном парке в Боготе после дня характеристики: их насчитывается более 1500

В соответствии с решением об опеке Третьего суда, базирующегося в Субе, и после двух неудачных попыток округу удалось провести утром этого четверга, 24 марта, характеристику коренного народа Эмбера, поселившегося в Национальном парке.
По сообщениям округа, процесс начался рано утром с создания единого командного пункта, в котором находились министерство внутренних дел и его Управление по делам коренных народов и меньшинств, Секретариат правительства и Высший совет по вопросам мира, жертв и примирения сопровождала процесс идентификации членов сообщества Embera, обеспечивая при этом гарантию их прав.
После дня работы с общинами коренных народов в Национальном парке Высший совет сообщил, что предварительные данные процесса определения характеристик показали, что в этом секторе проживают 275 семей Эмбера Чами и Катио, то есть в общей сложности 747 человек, в то время как из других коренных народов групп, была зарегистрирована 261 семья, что эквивалентно 838 человек.
Таким образом, согласно данным, собранным округом, в настоящее время в Национальном парке проживают 536 семей коренных народов, что означает в общей сложности 1585 человек.
«Следует отметить, что 90% людей, принадлежащих к процессу Баката, не ночуют в Национальном парке, поскольку они прибыли в последние часы (с вечера среды до начала четверга)», - пояснил Высший совет мира.
С другой стороны, учреждение сообщило, что в процессе определения характеристик также присутствовала бригада Министерства здравоохранения для оценки состояния здоровья общин коренных народов и, таким образом, обеспечения соответствующих медицинских услуг.
После дня идентификации общины коренного населения округ должен будет начать процесс возвращения этих семей на их родовые территории, как это было сделано в предыдущие недели с общинами коренных народов, поселившимися в парке Ла-Флорида. С этой целью должен быть осуществлен добровольный процесс жителей Эмберы, то есть будет определен мониторинг того, с помощью каких семей хотят вернуться в соответствии с гарантиями, предоставленными им национальным правительством.
«Исходя из характеристики, мы начнем поиск маршрутов, которые внутри каждого коренного народа и в зависимости от конкретной ситуации каждого из людей, которые находятся в Национальном парке, могут найти быстрые решения», - сказал в диалоге с Нотисиасом Караколем, делегатом Министерства юстиции и гарант прав Рикардо Медина Рико.
Следует напомнить, что во вторник, 1 марта, Отделение по делам жертв в сотрудничестве с Секретариатом правительства и Высшим советом по вопросам мира, жертв и примирения Боготы приступило к возвращению на свои территории 79 семей коренных народов Эмбера, которые находились в отделении защиты парка Ла Флорида .
Всего, по словам Родригеса, 58 семей вернулись в Багадо (Чоко) 1 марта; 12 — в Пуэбло-Рико (Рисаральда), а еще 9 — в Кармен-де-Атрато (Чоко).
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