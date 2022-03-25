Вот что известно о коренных народах в Национальном парке в Боготе после дня характеристики: их насчитывается более 1500

В соответствии с решением об опеке Третьего суда, базирующегося в Субе, и после двух неудачных попыток округу удалось провести утром этого четверга, 24 марта, характеристику коренного народа Эмбера, поселившегося в Национальном парке.

По сообщениям округа, процесс начался рано утром с создания единого командного пункта, в котором находились министерство внутренних дел и его Управление по делам коренных народов и меньшинств, Секретариат правительства и Высший совет по вопросам мира, жертв и примирения сопровождала процесс идентификации членов сообщества Embera, обеспечивая при этом гарантию их прав.

После дня работы с общинами коренных народов в Национальном парке Высший совет сообщил, что предварительные данные процесса определения характеристик показали, что в этом секторе проживают 275 семей Эмбера Чами и Катио, то есть в общей сложности 747 человек, в то время как из других коренных народов групп, была зарегистрирована 261 семья, что эквивалентно 838 человек.

Изображение должностных лиц округа в процессе характеристики семей коренных народов в Национальном парке. Фото: Высший совет мира в Боготе

Таким образом, согласно данным, собранным округом, в настоящее время в Национальном парке проживают 536 семей коренных народов, что означает в общей сложности 1585 человек.

«Следует отметить, что 90% людей, принадлежащих к процессу Баката, не ночуют в Национальном парке, поскольку они прибыли в последние часы (с вечера среды до начала четверга)», - пояснил Высший совет мира.

С другой стороны, учреждение сообщило, что в процессе определения характеристик также присутствовала бригада Министерства здравоохранения для оценки состояния здоровья общин коренных народов и, таким образом, обеспечения соответствующих медицинских услуг.

Процесс определения характеристик семей коренных народов в Национальном парке также сопровождался бригадой Министерства здравоохранения, которая отвечала за проверку состояния здоровья общины. Фото: Высший совет мира в Боготе

После дня идентификации общины коренного населения округ должен будет начать процесс возвращения этих семей на их родовые территории, как это было сделано в предыдущие недели с общинами коренных народов, поселившимися в парке Ла-Флорида. С этой целью должен быть осуществлен добровольный процесс жителей Эмберы, то есть будет определен мониторинг того, с помощью каких семей хотят вернуться в соответствии с гарантиями, предоставленными им национальным правительством.

«Исходя из характеристики, мы начнем поиск маршрутов, которые внутри каждого коренного народа и в зависимости от конкретной ситуации каждого из людей, которые находятся в Национальном парке, могут найти быстрые решения», - сказал в диалоге с Нотисиасом Караколем, делегатом Министерства юстиции и гарант прав Рикардо Медина Рико.

Следует напомнить, что во вторник, 1 марта, Отделение по делам жертв в сотрудничестве с Секретариатом правительства и Высшим советом по вопросам мира, жертв и примирения Боготы приступило к возвращению на свои территории 79 семей коренных народов Эмбера, которые находились в отделении защиты парка Ла Флорида .

Всего, по словам Родригеса, 58 семей вернулись в Багадо (Чоко) 1 марта; 12 — в Пуэбло-Рико (Рисаральда), а еще 9 — в Кармен-де-Атрато (Чоко).





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