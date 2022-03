По этим маршрутам Трансмиленио можно добраться до пикника Estéreo

После двух лет вынужденной тишины Estéreo Picnic возвращается, как обычно, в гольф-клуб Briceño 18, расположенный на северном выезде из Боготы на 19-м километре через Тунья.

В фестивале примут участие тысячи меломанов, которые выступят более 90 артистов, в том числе Foo Fighters, The Strokes, The Libertines, Idles, The Drums, The Drums, The Golden Pair, Джей Балвин, Волынщики Сан-Хасинто, Эла Минус и другие.

Однако, учитывая тот факт, что фестиваль проходит за пределами Боготы, участники, решившие поехать на общественном транспорте, должны прибыть на Северный портал, а оттуда сесть на межмуниципальный автобус до муниципалитетов Гачансипа, Токансипа, Сескиле или Суэска и пройти через поле для гольфа Briceño 18.

Эти межмуниципальные услуги можно получить на Северном портале или на Северном транспортном терминале Боготы.

От Portal 80 до Северного портала следуйте по маршруту B10: с понедельника по пятницу: с 5:00 до 21:30.

От Южного портала до Северного портала следуйте по маршруту B12: с понедельника по пятницу: с 4:30 до 23:00.

От портала Эльдорадо до Северного портала следуйте по маршруту B16 с понедельника по пятницу с 5:30 до 22:30.

От портала La Americas до Северного портала следуйте по маршруту B14 с понедельника по пятницу: с 4:30 до 21:30.

От Portal 20 de Julio до Северного портала следуйте по маршруту B18 с понедельника по пятницу с 5:30 до 22:30.

От портала Усме до Северного портала следуйте по маршруту: B75 с понедельника по пятницу: с 4:00 до 23:00.

От Portal Climb до Северного портала следуйте по маршруту: B50 с понедельника по пятницу с 6:00 до 8:30.

От Portal 80 до Северного портала сядьте на B10: суббота: с 5:30 до 21:30.

От Южного портала до Северного портала отправляйтесь по шоссе B12: суббота: с 4:30 до 23:00.

От портала Эльдорадо до Северного портала следуйте по маршруту B16 с 5:30 до 22:00.

От портала La Americas до Северного портала следуйте по маршруту B14 Суббота: с 5:00 до 21:30.

От Portal 20 de Julio до Северного портала следуйте по маршруту B18 с 4:30 до 21:30.

От портала Усме до Северного портала следуйте по маршруту B75. Суббота: с 4:00 до 23:00.

От портала подняться к северному порталу (прямого маршрута нет)

От Portal 80 до Северного портала отправляйтесь по воскресеньям и праздникам B10: с 6:30 до 20:00

От Южного портала до Северного портала сядьте на B с 12:4:00 до 22:00.

От портала Эльдорадо до Северного портала (прямого маршрута нет)

От портала La Americas до Северного портала следуйте по маршруту B14 в воскресенье с 4:00 до 22:00.

От Portal 20 de Julio до Portal Norte следуйте по маршруту (прямого маршрута нет)

От портала Усме до Северного портала отправляйтесь по маршруту B75 с 5:00 до 22:00.

От портала подняться к северному порталу (прямого маршрута нет)

Порта-Сан-Матео до Северного портала B44 по воскресеньям и праздникам с 5:00 до 22:00.

