Это 10 колоний с самым высоким уровнем преднамеренных убийств в CDMX

По данным Генеральной прокуратуры Мехико (FGJ-CDMX), пять мэров сосредоточили 10 колоний с самым высоким уровнем преднамеренных убийств с 2018 года по настоящее время.

Это Куаутемок с тремя колониями, Венустиано Карранса с одной, Истапалапа с тремя, Тлалпан с двумя и Койоакан с одной.

В докладе отмечается, что в колонии Морелос зарегистрировано наибольшее число жертв преднамеренных убийств: 125 случаев в период с января 2019 года по январь 2022 года, из которых 64 случая были зарегистрированы на территории Куаутемок и 61 - в Венустиано Карранса, а в колонии Centro было зарегистрировано 54 преднамеренных убийства в этот период времени.

Обе колонии, Морелос и Сентро, были одним из основных пунктов деятельности преступной группы La Unión de Tepito, где она повлияла на 30 убийств, зарегистрированных в колонии Докторес, которая занимает третье место по количеству этих преступлений.

казненная колония морелос (Фото: Cuartoscuro)

Большинство этих убийств связано с соперничеством между Союзом Тепито и преступной группой Anti Union за территорию для продажи наркотиков, а также из-за корректировки счетов в рамках так называемого «Drop by Drop», механизма, используемого преступной группировкой во главе с колумбийскими гражданами для кредитования деньги в основном трейдерам.

Четвертое место занимает колония Сентрал-де-Абасто в мэрии Истапалапы, где было совершено 29 умышленных убийств. Преступление в этой части города связано не с преступной группировкой, а с нападением на торговцев и арендаторов, а также с урегулированием счетов.

Колония Сан-Андрес-Тотолапан в Тлалпане с 27 убийствами занимает пятое место, а центральный район Венустиано Карранса - на шестом месте с 25 убийствами.

В колониях Педрегал Санто-Доминго в Койоакане, Сан-Мигель-Топилехо-де-Тлалпан, Восточной армии и Ломас-де-Сан-Лоренсо в Истапалапе с 2019 по 2022 год было зарегистрировано 324 преднамеренных убийства.

В этих последних районах Мехико при нынешней администрации находились под влиянием преступных группировок Лос-Масерос, Лос-Роррос и остатков картеля Тлауак.