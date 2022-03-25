Теплые объятия Лионеля Месси и Хосе Пекермана в превью Аргентина-Венесуэла

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

В эту пятницу в превью поединка между командами Аргентины и Венесуэлы на 17-й день южноамериканских отборочных турниров на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре состоялось специальное воссоединение на поле La Bombonera с участием Лионеля Месси и Хосе Нестора Пекермана.

Капитан сборной и нынешний тренер Vinotinto пересекались во время разминки перед началом действий и со смехом приветствовали друг друга. Дело в том, что аргентинский тренер хорошо знает Ла Пульгу, именно он вызвал его в 2006 году на чемпионат мира в Германии, первый в карьере Розарино, которому тогда было 19 лет.

Кроме того, Пекерман открыл двери Месси из старшей команды 17 августа 2005 года в Будапеште, когда молодой футболист «Барселоны» отыграл всего 92 секунды и был исключен из игры за то, что ударил венгра Вильмоша Ванчака по лицу. В той встрече он начал не кто иной, как Лионель Скалони в защите.

Месси и нынешний тренер Венесуэлы поприветствовали друг друга и перечеркнули несколько дружеских слов, что является четким жестом о том, что отношения между ними хорошие, несмотря на то, что последний образ, который вспоминается о них вместе, - это образ Лео, сидящего на скамейке запасных в поединке против Германия для четвертьфинала чемпионата мира 2006 года. На тот матч тренер предпочел оставить его на скамейке запасных и сделать ставку на Хулио Круза.

Этот эпизод не вызвал обид. Даже в 2009 году, после победы на Золотом мяче, тогдашняя звезда Барселоны назвала его в своей речи: «Пекерману, которого я всегда буду благодарить за предоставленную мне возможность дебютировать на чемпионате мира». В этом соревновании Розарино забил гол против Сербии и Черногории во втором раунде группового этапа со счетом 6:0.

В начале этого нового этапа Пекерман дебютировал с домашней победой со счетом 4:1 против Венесуэлы, а затем упал с тем же результатом против Уругвая в Монтевидео. Его главная цель — пройти отбор на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, чего никогда не было в истории Vinotinto.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: