США предупредили, что наибольшее количество агентов российской разведки находится в Мексике

Глава Северного командования США предупредил о значительном присутствии российских разведчиков в Мексике, отметив свою «обеспокоенность» усилиями Китая и России по влиянию на регион Северной и Южной Америки.

Глен ван Херк, который является руководителем Северного командования США, предстал перед Сенатом США, чтобы попросить увеличить бюджет и разъяснить российские стратегии.

Старший генерал США, который также возглавляет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, заявил, что в регионе Северной Америки и Карибского бассейна есть «очень агрессивные и активные» субъекты, и особо упомянул Мексику и Багамы.

Он конкретно сослался на российскую разведывательную организацию ГРУ REUTERS/Элизабет Франц/Фото файла

В четверг глава Управления по делам Северное командование генерал Глен ван Херк предупредил сенаторов США о том, что Россия располагает самой большой группой разведывательных агентов в Мексике из всех, что она разместила в мире.

Именно во время его последних слушаний в Комитете вооруженных сил Сената Соединенных Штатов главная разведывательная организация в России, «Главное разведывательное управление», или ГРУ по его аббревиатуре, стремится влиять внутри Соединенных Штатов; Центральное разведывательное управление - это военный разведывательная служба, доступная Вооруженным силам Российской Федерации.

Для этого, по его словам, сотрудники спецслужб из России обосновались бы в Мексике, якобы сделав ее страной с наибольшим количеством членов ГРУ на границе с США, заявил Глен ВанХерк.

«Я хотел бы отметить, что большинство членов ГРУ в мире в настоящее время находятся в Мексике. Это сотрудники российской разведки. И они пристально следят за своими возможностями влияния в Соединенных Штатах».

Генерал сообщил, что Мексика является домом для наибольшего количества российских агентов (Фото: EFE/Джобет Террикес)

ВанХерк обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации и сеянии «раскола и внутренних разногласий» с целью подрыва основ американской демократии и демократий во всем мире.

Начальник Южного командования Лора Ричардсон, которая также дала показания в четверг в сенатском комитете по вооруженным силам, согласилась с оценкой ВанХерка.

«Я возглавляю почти пять месяцев, и что меня больше всего впечатлило, так это то, в какой степени Китай и Россия агрессивно расширяют свое влияние в нашем районе», - сказал он.

Ричардсон, который отвечает за военные операции США в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке, повторил свои недавние утверждения о том, что без лидерства США и некоторых инвестиций «негативное влияние Китая в этом регионе вскоре может напоминать хищническое влияние, которое страна сейчас имеет в Африке».

«Давайте проясним: Китай не инвестирует, он добывает», - подчеркнул он.

Он добавил, что его «самыми большими стратегическими заботами» являются сохранение Панамского канала и Магелланового пролива свободными и открытыми, в среде которого, по его словам, существуют китайские проекты.

Генерал заверил, что это вопрос влияния на его территории (Фото: REUTERS/Карлос Яссо)

Недавно мексиканские депутаты, в частности члены Национального движения возрождения, сообщили о создании группы дружбы между Мексикой и Россией, которая была окончательно доработана при поддержке союзников.

Однако Кен Салазар, посол США в Мексике, заверил, что «никогда не случится», что Мексика и Россия имеют тесные отношения из-за вторжение российской армии на украинскую территорию.

Это связано с приемом мексиканских депутатов посла России в Мексике Виктора Коронелли 23 марта в Палате представителей по созданию группы дружбы Мексика-Россия.

(Фото: Reuters/Густаво Граф)

Кроме того, он напомнил о союзе, который Мексика и Соединенные Штаты продемонстрировали бы во время Второй мировой войны против режима Адольфа Гитлера в Германии, и выступил с настоятельным призывом продлить этот союз.

«Когда семья подвергается нападению, семья присоединяется. Здесь мы говорим о группе дружбы. Разницы быть не может, мы должны сделать то, что они сделали во Второй мировой войне», - заключил он.

*С информацией от AFP

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