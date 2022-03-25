Президент СЕ видит у Пиренеев варианты выбора, если будет единство в кандидатуре

Барселона, 25 марта Президент Олимпийского комитета Испании (СЕ) Алехандро Бланко заявил, что возможная кандидатура Каталонских и Арагонских Пиренеев на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года будет иметь шансы на победу, если вокруг проекта будет единодушие. Бланко высказался об этом во время дискуссии с лидером PSC Сальвадором Илла в рамках конференции, посвященной зимним Олимпийским играм, организованной Фондом Рафаэля Кампалана. В одном из своих выступлений президент СЕ отметил, что основой испанской кандидатуры, стоящей перед миром, должны быть не «снег или лед», а «ценности, понимание, уважение и диалог». «Если в период неразберихи и конфронтации мы сможем выработать общую идею и все работать над этой идеей, идя общим путем, то мы выиграли кандидатуру. Оттуда, в любое время, Пиренеи будут проводить Олимпийские игры», - заверил он. Бланко предупредил, что глаза Международного олимпийского комитета уже прикованы к Каталонии и Арагону, поэтому он попросил различные администрации работать над тем, чтобы представить предложения «единогласно» МОК, даже если у них есть разногласия относительно того, как должна быть доработана кандидатура. В том же ключе Сальвадор Илья призвал стороны, поддерживающие правительство, ERC и JXCAT, проявить «мужество» и «четко» заявить, что они выступают за проведение зимних Олимпийских игр, которые представляют собой «возможность» оживить Пиренейский район. Бывший президент Женералитата Хосе Монтилья перечислил некоторые преимущества, которые, с его точки зрения, повлекут за собой проведение такого рода спортивного мероприятия в Каталонских Пиренеях, которое требует инвестиций и экономической активности для фиксации населения. Монтилья поверил, что администрации будут знать, как припарковать «небольшие идеологические разногласия», чтобы создать платежеспособную кандидатуру, и предупредил, что «Каталония не может позволить себе упустить возможности», заключил он.