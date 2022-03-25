Президент BlackRock заявил, что Россия отрезана от мировых рынков капитала

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

Президент престижного дома управления инвестициями США Ларри Финк заявил, что Россия была изолирована от мировых рынков капитала после санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками за вторжение в Украину

Финк также подчеркнул роль, которую играют международные компании, решившие покинуть Россию, в качестве меры отказа от решения Владимира Путина.

« Россия практически изолирована от глобальных рынков капитала , что свидетельствует о стремлении крупных компаний работать в соответствии с фундаментальными ценностями. Это признак того, чего мы можем достичь, когда компании при поддержке заинтересованных сторон объединятся перед лицом насилия и агрессии», — заявил президент Blackrock в письме акционерам компании.

В тексте отмечается, что вторжение побудило страны и правительства объединиться, чтобы разорвать финансовые и торговые связи с Россией.

«Мы едины в своей твердой приверженности поддержке украинского народа. Правительства по всему миру практически единогласно ввели санкции, включая беспрецедентную меру запрета Центральному банку России развертывать свои валютные резервы», — пояснил Финк.

BlackRock — американская компания по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Согласно письму, BlackRock обязалась быстро внести свой вклад в санкции, чтобы приостановить покупку российских ценных бумаг в своих активных или индексированных портфелях.

«За последние несколько недель я разговаривал с бесчисленным количеством заинтересованных сторон, включая наших клиентов и сотрудников, которые стремятся понять, что можно сделать, чтобы предотвратить развертывание капитала в России», - говорит он.

Президент фирмы считает, что российское вторжение в Украину положило конец глобализации, которую мир переживал за последние три десятилетия . Он считает, что последствия конфликта не ограничиваются Восточной Европой. Скорее, они пересекаются с пандемией, «которая уже оказала глубокое влияние на политические, экономические и социальные тенденции».

«Мы уже видели связь между странами, компаниями и даже напряженными людьми. За два года пандемии многие сообщества и люди остались в изоляции и смотрят внутрь себя. Я думаю, что это усугубило поляризацию и экстремистское поведение, которое мы наблюдаем в современном обществе», - добавляет он.

Он считает, что последствия конфликта повлияют на ближайшие десятилетия «так, как мы пока не можем предсказать».

«Жестокое нападение России на Украину нарушило мировой порядок, который существовал после окончания холодной войны более 30 лет назад. Нападение на суверенную нацию - это то, чего мы не видели в Европе почти 80 лет, и большинство из нас никогда не представляли, что в нашей жизни мы увидим подобную войну, которую ведет ядерная сверхдержава», - добавляет он.

Президент России Владимир Путин

Бизнесмен также выразил поддержку украинскому народу.

«Я говорю от имени всех в BlackRock, когда говорю, что наблюдать за российским вторжением в Украину было поистине душераздирающим. Мы поддерживаем украинский народ, который проявил настоящий героизм перед лицом безжалостной агрессии», — добавляет он.

Компания также осуществила комплекс мероприятий, способствующих изоляции России.

«В последние недели BlackRock мобилизовала филантропический отклик, чтобы помочь нуждающимся и поддержать наших коллег в Европе, наиболее близких к войне. Хотя у нас нет офисов или операций в России или Украине, я знаю, что это создало большой стресс и неопределенность для всех наших сотрудников, особенно в Европе, и мы работали над тем, чтобы предоставить им необходимые им ресурсы, пояснил он.

Финк объяснил, что в начале 1990-х годов, «когда мир выходил из холодной войны, Россию приняли в мировую финансовую систему и получили доступ к мировым рынкам капитала. Со временем Россия стала взаимосвязана с миром и стала тесно связана с Западной Европой. Мир выиграл от глобального дивиденда мира и расширения глобализации. Это были мощные тенденции, которые ускорили международную торговлю, расширили глобальные рынки капитала, ускорили экономический рост и помогли резко сократить бедность в странах по всему миру».

Он выразил сожаление в связи с тем, что, когда они оценили, что мир будет больше объединяться, начался конфликт, породивший неудачу в том, что было достигнуто за более чем 30 лет. «Я по-прежнему верю в долгосрочную перспективу в преимущества глобализации и мощь глобальных рынков капитала. Доступ к глобальному капиталу позволяет компаниям финансировать рост, странам — ускорять экономическое развитие, а большему числу людей — ощущать финансовое благополучие».

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