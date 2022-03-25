«Маэстро» Табарес присутствует в Уругвае Диего Алонсо

Монтевидео, 25 марта Хотя он больше не занимал должность тренера Уругвая с ноября прошлого года, Оскар Вашингтон Табарес получил любовь нескольких игроков во главе с Диего Алонсо, после того как Селеста проштамповала свой билет на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Лидер команды, набравшей первые 16 из 25 очков, которые у него сейчас есть, «el Maestro» сыграл важную роль в карьере нескольких игроков, которые так выразились. В эту пятницу утром, после победы Уругвая над Перу со счетом 1:0, Диего Годин поделился в своем аккаунте в Twitter фотографией команды, сопровождаемой сообщением. «Я хочу рассказать вам, что я чувствую сейчас... Облегчение и счастье, которое наполняет мою душу!!! И я хочу поделиться этим со всеми товарищами, которые были на этом пути, и особенно с Мастером Селсо, Профе Эррерой (sic) и Марио! Спасибо, Уругвай (sic)!!!» », - написал он. Таким образом, он поблагодарил не только предыдущего тренера, но и своих сотрудников: Селсо Отеро, Хосе Эрреру и Марио Реболло. Со своей стороны, после матча, проконсультировавшись с прессой о людях, которых он запомнил после квалификации, нападающий «Атлетико де Мадрид» Луис Суарес заверил, что его семья и тренерский штаб «Табареса», с которыми «история начала играть еще один чемпионат мира». Некоторое время ранее полузащитник Федерико Вальверде отпраздновал квалификацию Селесты на чемпионат мира в Катаре во время интервью на AUF.TV, в котором не забыл Табареса, который возглавлял сборную почти 16 лет. «Это было частью всего этого», - сказал 'El Pajarito', который поблагодарил молодых людей, в том числе его, за советы, которые он дал молодым людям, чтобы они могли расти как футболисты и как люди. После матча и последующих заявлений игрокам разрешили провести выходной со своими семьями, пока они не вернутся на тренировку в эту субботу, думая о матче против Чили во вторник в качестве гостей. Там Факундо Пеллистри, одна из ставок Алонсо с тех пор, как он занял пост тренера, не сможет играть из-за накопления желтых карточек. Команды Эквадора и Уругвая завершили квалификацию в четверг, а Перу, Колумбия и Чили решат, кто из них сыграет утешительный матч против команды из азиатской группы. ШЕФ scr/смм/автомобиль