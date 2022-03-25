Задача для пар в MasterChef Celebrity оказалась испытанием, чтобы спасти себя от черного фартука

Как обычно, в MasterChef Celebrity сюрпризы были в порядке вещей. В четверг вечером был проведен творческий вызов, и, чтобы начать его, знаменитости получили со всеми почестями Аида Моралес, которая была выбрана как «Королева Чунчулло» за ее подготовку, сделанную в тесте таинственной коробки, обыграв Карлоса и Эстивара Джи, широких фаворитов, чтобы выиграть первую булавку иммунитета неделя.

С Аидой уже на балконе она отвечала за выбор пар, которые должны показать свои лучшие блюда: Наталья осталась у Марии Т; Кристина с Изабеллой; Татан с Тостао; Мануэла рядом с Ако; Каролина с Эстиваром Джи; Памела и Рамиро; Чичо и Карлос, а Корозо был с Аидой Боссой. У каждого было 60 минут на приготовление блюд с одним условием: они готовятся только в духовке.

Так что знаменитости начали готовить. На кухне повара обнаружили несколько любопытных вещей; одну из них обнаружил Хорхе Рауш, когда он проходил мимо Мануэлы и Ако Переса: оба готовили «курицу а-ля соль». По словам актрисы, блюдо родом из Аргентины, и, хотя шеф-повар сомневался, позже он сделал знак одобрения.

С другой стороны, камеры сосредоточили внимание на контрасте с Чичо и Карлосом в главных ролях, которые были уверены в себе; и Каролина и Эстивар Джи, оба обеспокоены картофельным пюре. Инфлюенсер указал своему партнеру на риск сделать это в блендере, но она была уверена в этом и использовала его для измельчения клубня.

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Каролина Гомес и Эстивар Джи в творческом челлендже MasterChef Celebrity ФОТО: Канал RCN в прямом эфире

Кроме того, Николас де Зубирия сгорел, когда работал с одним из контейнеров, где Аида и Корозо готовили блюдо, в котором также была курица; и хотя актриса проявляла явное беспокойство, трубадур громко разразился.

По истечении времени Клаудия Бахамон преподнесла участникам еще один сюрприз, объявив, что этот вызов вознаграждает не победителей, а худшие блюда с черными фартуками. Сразу же несколько упрекнули это решение, и ведущий сказал, что им никогда не говорили, что награда является иммунитетом. Таким образом, беспокойство росло и усилилось в Тостао и Татане Мехия, которые первыми перешли на кафедру.

Оба представили «бонсай» из свинины чичаррон под названием «Мы хотим тарелку». Хотя Николас похвалил его, он рекомендовал мотоциклисту «больше рисковать», поскольку он уже видел аналогичную подготовку, сделанную им. Следующими оценивали Estiwar G и Carolina, и хотя пирог Estiwar был вкусным, шеф-повар Картахены почувствовал крахмал картофеля, и он и Рауш были разочарованы, когда актриса призналась, что пюре было сделано в блендере.

Шутливый момент наступил благодаря любезности влиятельного лица, который флиртовал со своей партнершей перед Клаудией Багамон, к которой он сделал несколько жестов в предыдущих главах. Шеф-повара и другие участники не испытывали недостатка в смехе.

С этого момента другие пары не получали хороших отзывов о своих блюдах, и одна из причин заключалась в том, что в подавляющем большинстве было мало соли. В связи с этим четыре пары были осуждены в черном фартуке: Рамиро и Памела; Мария Т и Наталья; Мануэла и Ако и дуэт Чичо-Карлос.

Наконец, в эту пятницу лучшие блюда будут награждены значками иммунитета.

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