«Этот мяч вошел, верхняя линия сфальсифицирована», - говорится в заявлении создателя VAR после большого спора в Перу против Уругвая

Авторитетное слово только что выразило свою позицию в отношении изображений VAR, которыми поделился Conmebol о противоречивой игре в последние минуты Перу против Уругвая в Монтевидео. Антонио Ибаньес де Альба, создатель VAR, сказал, что мяч вошел полностью и что изображения, которыми поделилась южноамериканская организация, подвергаются манипуляциям.

«Все изображения поддаются манипуляциям, ненадежны и не соответствуют действительности. В этой пунктуальной игре видно, что вратарь берет мяч внутрь своих ворот, однако верхняя линия манипулируется, и они создают впечатление, что мяч вошел не полностью. Здесь произошли манипуляции, и мяч вошел полностью. Как я повторяю, изображениями можно манипулировать от 4 до 5 сантиметров, чего человеческий глаз не видит, потому что это не так быстро », - воскликнул инженер, который также работал в НАСА на Radio Ovation.

Кроме того, он заявил, что если бы применялись другие технологии, все было бы решено проще. «Если бы на линии ворот и на мяче была фишка, сейчас проблем не возникло бы, но ни ФИФА, ни УЕФА не заинтересованы в исправлении этих деталей, потому что хотят запутать их все больше и больше. Тот мяч вошел, проверьте ту верхнюю линию, которой манипулируют», - закончил он.



