В Верховном суде есть аудиозаписи, которые доказывают, что Лауреано Акунья покупает голоса

25 марта стало известно, что Верховный суд имеет в своем распоряжении более трех часов записи телефонных разговоров Лауреано Акунья и бывшего президента Конгресса Артуро Чара, где они будут говорить о покупке голосов. Аудиозаписи будут служить высшему суду для принятия решения о начале расследования в отношении двух конгрессменов.

По данным радио RCN, адвокат Мигель Анхель дель Рио заявил, что расследование связано с заявлениями Аиды Мерлано о покупке голосов в 2018 году, но также будут доказательства покупки голосов на выборах в законодательные органы 2022 года.

СМИ сообщили, что аудиозаписи, которые будут заслушаны судом, по-видимому, Эдиссон Энрике Масса можно услышать, разговаривая с тогдашним директором больницы в Маламбо (Атлантико) Эйми Камарго, открыто говоря о покупке голосов в регионе.

Аудиозаписи также показали, что Acuña - это «Летающая кошка», псевдоним, который она использовала, чтобы идентифицировать себя перед людьми, чтобы купить около 70 000 голосов для ее политической кампании, и просьба к управляющему больницы поддержать его на выборах.

«В этом деле следует, что суд продолжит расследование, я передам больше доказательств и проявлю их в отношении Акуньи и Чара. Этот процесс вызвал принуждение к копированию того, что сказала Аида Мерлано», — заявил адвокат Дель Рио.

Сенатор Артуро Чар находился в Верховном суде, давая отчет о предполагаемой покупке голосов, которая мутит его семью, который был осужден скрывающейся от правосудия бывшим конгрессменом Аидой Мерлано.

Бывший президент Сената Республики встретится с допрошенным сенатором Лауреано Акунья, которого также вызвал высокий суд для объяснения предполагаемой коррупции на выборах в департаменте Атлантико.

Согласно сообщению Верховного суда, Чар и «летающая кошка», как известно Акунья, должны объяснить, имели ли они какое-либо отношение к делу о мерланополитике, в котором несколько прибрежных политиков выиграли бы в своих кампаниях в Сенат, Палату представителей и другие корпорации.

Аудитория, где появится один из членов клана Чар, будет присутствовать в качестве свидетеля против него адвокатом Мигелем Анхелем дель Рио, который представляет защиту Мерлано и который объяснит спорные аудиозаписи, которые он раскрывал в предыдущих случаях, когда предполагаемая покупка голосов выплескивается.

Эти повестки поступили после того, как в середине февраля этого года Аида Мерлано сообщила, что семьи Чар, Герлейнов, среди прочих, купили голоса для помощи в своих кампаниях, а также других политических деятелей страны, что вызвало скандал в общественном мнении в середине избирательной кампании.

Фактически, противоречивые заявления Мерлано признают политических деятелей страны, таких как президент Иван Дуке, бывшие президенты Хуан Мануэль Сантос и Альваро Урибе, а также бывший генеральный прокурор Нестор Умберто Мартинес, а также братья Артуро и Алехандро Чар, которые сожгли себя в межпартийные консультации 13 марта.

Непосредственно Мерлано указал на сенатора Артуро Чара (Партия радикальных перемен), который также является братом бывшего мэра Барранкильи и бывшего кандидата в президенты от команды Колумбии, о чем говорилось выше. Он также упомянул Хулио Герлейна, а также сенаторов Хосе Давида Наме (Партия U) и Лауреано Акунья (Консервативная партия), среди прочих, которые, по словам бывшего конгрессмена, сформируют коррупционную сеть, известную как «Белый дом».

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