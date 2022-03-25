Суарес после победы Коста-Рики над Канадой: «Снимаю шляпу»

Сан-Хосе, 24 марта тренер Коста-Рики колумбиец Луис Фернандо Суарес гордился выступлением своей команды в четверг 1-0 победы против Канады и сказал, что он «снимает шляпу» на ответ футболистов в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Это было очень напряженно, но я горжусь тем, что, несмотря на пессимистические ситуации многих людей, группа всегда была рядом и хотела продвигаться вперед. Я снимаю шляпу с футболистами, которые выдержали такое большое давление и хорошо отреагировали», — заявил Суарес на пресс-конференции после матча. Коста-Рика плохо начала ничью, но она выиграла 13 из последних 15 очков и не пропустила голов в последних 4 матчах, что позволило ей выйти в зону плей-офф за два раунда до конца восьмиугольного финала Конкакаф. «Я очень горжусь тем, что могу возглавить эту группу совершенно особенных людей. Они не только хорошие игроки, но и люди, с которыми стоит побыть с ними хотя бы какое-то время», — отметил тренер. Тренер заявил, что победа в четверг, которой Коста-Рика закончилась непобежденной Канадой, «демонстрирует характер игроков и желание хорошо представлять страну» и оценил, что это была победа над «лучшей национальной командой этого времени в Конкакафе». Суарес охарактеризовал как «зрелищную» атмосферу, созданную 35 000 болельщиками, заполнившими Национальный стадион в Сан-Хосе в этот четверг, и сказал, что эту позитивную вибрацию нужно почувствовать издалека в матче следующего воскресенья в Сальвадоре. «Если мы получим 13 из последних 15 очков, мы должны хорошо финишировать. Я хочу, чтобы игрок знал, что для участия в чемпионате мира требуется много стресса. Вы должны быть хорошо подготовлены», — заявил Суарес. За два дня до начала матча Канада лидирует с 25 очками, за ней следуют США и Мексика с 22 очками, в то время как Коста-Рика находится в зоне плей-офф с 19 очками, опережая Панаму (18) и уже выбывшие из нее Сальвадор (10), Ямайку (8) и Гондурас (4). ШЕФ дмм/га