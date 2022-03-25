Spotify прерывает предоставление услуг в России из-за ограничительного закона об информации

Нью-Йорк, 25 марта Музыкальная платформа Spotify объявила в эту пятницу, что прервет все свои услуги в России, поскольку недавние законы, ограничивающие свободу СМИ, могут поставить под угрозу как ее сотрудников, так и слушателей. В пресс-релизе шведская компания, которая помимо музыки предлагает целый ряд подкастов с политическим содержанием, сообщила, что рассчитывает завершить приостановку всех своих услуг к концу апреля. Объявление о полной приостановке появилось после того, как Spotify уведомила о закрытии своего российского офиса в начале месяца, а несколько дней спустя отменила платную услугу, предложив только бесплатную. «Spotify по-прежнему считает, что жизненно важно стараться поддерживать работу наших сервисов в России, чтобы предоставлять независимые новости и информацию в регионе», — говорится в заявлении. «К сожалению, недавно принятое законодательство, которое ограничивает доступ к информации, устраняет свободу выражения мнений и криминализирует определенные типы новостей, подвергает риску безопасность работников Spotify и, возможно, наших слушателей», - говорится в тексте. Другие крупные технологические компании, включая Google и Apple, прекратили предлагать определенные услуги в России после вторжения в Украину, а также несколько банков и культовых американских компаний, таких как McDonald's и Starbucks. В результате принятых в России законов, ограничивающих информацию о вторжении в Украину, несколько СМИ временно приостановили свою деятельность в стране, включая BBC или EFE, в то время как другие сократили свое присутствие, например CNN или New York Times.