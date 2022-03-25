Южная Корея мобилизует истребителей после запуска новой северокорейской ракеты

Сеул, 25 марта Южнокорейская армия сегодня мобилизовала свои истребители-невидимки F35-A в ходе редкого воздушного маневра, который проводится в ответ на запуск в преддверии запуска Пхеньяном новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Министр обороны Южной Кореи Су Ук курировал военные учения, направленные на поддержание «полной» боевой готовности, которые позволили бы стране «добиться оползневой стратегической победы и сдержать дальнейшие северокорейские действия», говорится в заявлениях, собранных местным агентством Yonhap. Министерство Юга не сообщило подробностей о том, где проходили маневры с этими истребителями-невидимками, первый крупномасштабный с 40 самолетами, приобретенными у Соединенных Штатов и развертывание которых было завершено в январе прошлого года. Благодаря включению одного из самых опасных южнокорейских авиационных средств Севера учения интерпретируются как решительный ответ со стороны Юга на последний запуск северокорейской межконтинентальной ракеты Hwasong-17, оружия более высокой дальности, испытание которого еще больше осложняет ситуацию на Корейском полуострове. Пхеньянские СМИ подтвердили в пятницу подробности проведенного накануне испытания, которое стало первым испытанием с использованием межконтинентальной ракеты с тех пор, как Северная Корея выпустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия в 2017 году. Южнокорейская армия также ответила накануне последнего испытания Севера учениями, в ходе которых она выпустила три ракеты класса «земля-поверхность» (одна Hyunmoo-2, одна MGM-140 ATACMS и одна Haesung-II) и сбросила бомбы JDAM. ШЕФ АСБ-аг/Джек