Лондон, 25 марта британская писательница Джоанн К. Роулинг опровергла в пятницу критику, начатую президентом России Владимиром Путиным в адрес культуры западной «отмены», подчеркнув, что президент совершает «резню мирных жителей» на Украине и отравляет своих критиков. Путин посетовал на «прогрессивную дискриминацию всего, что имеет отношение к России» в некоторых западных странах и сожалеет о приостановке концертов с произведениями таких композиторов, как Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович и Сергей Рахманинов. «Невозможно представить себе такое в нашей стране», — заявил президент России во время телевизионной встречи с деятелями культуры. Путин заявил, что «в России нет места этнической нетерпимости», «где представители десятков этнических групп жили вместе на протяжении веков». Глава государства также сослался на автора саги о Гарри Поттере, который, по его мнению, был «отменен», потому что «он не отвечал требованиям по гендерным правам». В ответ на это упоминание автор заявил в Твиттере, что «те, кто совершает резню над мирными жителями» и «сажают в тюрьму или отравляют своих критиков», не лучшие люди, которые возражают против культуры отмены на Западе. Роулинг включила в свое сообщение ссылку на новостной сюжет о заключении российского оппонента Алексея Навального, которого в августе 2020 года отравили нервно-паралитическим веществом, известным как «Новичок», химическое вещество советского происхождения. Британскую писательницу в последние годы обвиняли в «трансфобии» в социальных сетях за свои комментарии по гендерным вопросам и в 2020 году она подписала открытое письмо против «культуры отмены» и в пользу свободы критики с другими авторами, такими как Салман Рушди и Маргарет Этвуд. ШЕФ гкс/пш