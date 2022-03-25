Тюрьма для лжепрокурора, который участвовал в похищении торговца в Медельине

В четверг, 24 марта, Генеральная прокуратура объявила, что Ане Лусии Гомес Тухиран была назначена мера пресечения в тюремном центре; следователь Сиджина Национальной полиции Джон Хавер Ортега Гомес Гомес и частное лицо Хуан Дэвид Гомес Рамос, которые предположительно были причастны к этому в похищении торговца в районе Эль-Побладо в Медельине.

В информации обвинения также указывалось, что следственные задачи, выполняемые при поддержке Диджина и CTI, показали, что 4 августа 2021 года Ортега Гомес, по-видимому, для инвестиционного контракта передал трейдеру 78 миллионов песо для продажи золота.

Было также указано, что в вышеупомянутом документе согласован шестимесячный период и установлена ежемесячная выплата процентов в размере 5 процентов. Однако к концу того же месяца ответчики, как сообщается, удерживали торговца в течение двух с половиной часов в своем офисе, чтобы, по-видимому, оказать давление на немедленный возврат вложенных денег.

Расследование также показало, что там же они арестовали бы 14 миллионов песо наличными - сумму, которая, по словам фальшивого должностного лица прокуратуры, останется в цепочке до тех пор, пока она не выплатит все миллионерские инвестиции.

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«Следователи установили, что в то время как патрульный охранял жертву, чтобы он не пользовался своим мобильным телефоном; Гомес Тухиран заставил бы жертву осуществить передачу фургона стоимостью более 90 миллионов песо. Все это в обмен на неисполнение предполагаемого ордера на арест, который за мошенничество якобы был бы направлен против торговца», - заявили в прокуратуре.

Кроме того, он заверил, что, согласно следствию, через день после незаконного задержания жертва была вызвана к нотариусу в Медельине, чтобы подтвердить передачу автомобиля и изменить вышеупомянутый договор для немедленной оплаты.

Следует сказать, что доказательственные материалы, полученные прокуратурой, позволили сделать вывод о том, что Гомес Тухиран в других случаях претендовал бы на звание прокурора. Другим разоблачением этого дела было то, что лжедолжностное лицо утверждало, что имеет тесные отношения со старшими полицейскими в Медельине и столице Республики, однако она также заявила, что осуществляет другую незаконную деятельность в компании патрульного катера Национальной полиции.

Подсудимые были арестованы 16 марта и не согласились с обвинениями, предположительно ответственными за похищение с целью вымогательства, совершение преступления при отягчающих обстоятельствах, квалифицированную кражу, имитацию инвестирования или обвинения, а также ложь в государственных и частных документах и злоупотребление государственной службой.

В других судебных новостях в столице Антиокии также сообщалось, что 23 марта прокуратура получила меру безопасности в следственном изоляторе в отношении 31-летнего иностранца, предположительно ответственного за попытку вымогательства при отягчающих обстоятельствах, обвинение, которое не было принято.

Согласно жалобе, поданной женщиной, также иностранкой; предполагаемое лицо, 20 лет, потребовало бы, чтобы она заплатила 500 000 песо в обмен на то, что она не отправляла свою семью или не размещала интимное видео в социальных сетях.

Подсудимый был захвачен 17 марта в районе Манрике в Медельине гаулой Национальной полиции.

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